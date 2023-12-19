Два "обкуренных" пассажира заставили пилота развернуть самолет в воздухе (фото)

Сразу после посадки четверо полицейских поднялась на борт и провела обыски.

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Пилот ирландской авиакомпании Ryanair вынужденно развернул самолет в воздухе и вернулся в аэропорт вылета из-за двух "обкуренных" пассажиров, которые оскорбляли членов экипажа. Детали этой истории раскрыло издание Metro.

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Сообщается, что самолет должен был приземлиться в Марракеше (Марокко), но вернулся в британский Станстед из-за нештатной ситуации на борту, угрожающей безопасности бортпроводников и пассажиров.

Сразу после посадки четверо полицейских поднялась на борт и провела обыски. На обнародованных скриншотах можно увидеть, как правоохранители выводят под руки двух мужчин.

25-летний пассажир, который не захотел называть свое имя, рассказал, что все были напуганы и не знали, что происходит. "Это было очень хаотично", — вспоминает он этот неудачный перелет.

Полицейские выводят двух мужчин, которые устроили дебош Фото: SWNS

Согласно информации полиции Эссекса, самолет вернулся из-за сообщений об употреблении наркотиков и словесных оскорблениях со стороны отдельных пассажиров на борту. Однако после проверки запрещенных веществ так и не было обнаружено. В результате инцидента никого не арестовали.

Расследованием сейчас занимаются сотрудники авиакомпании.

Перевозчик, в свою очередь, пересадил пассажиров на другой самолет, который вылетел в Марракеш чуть позже в тот же вечер.

Скандал на борту Ryanair Фото: SWNS Скандал на борту Ryanair Фото: SWNS

Ryanair — крупнейшая в Европе ирландская бюджетная авиакомпания с главным офисом в Дублине. Была основана в 1984 году миллионером Тони Райаном (1936-2007) как исключительно региональная с ежедневными рейсами между Уотерфордом и Гатвиком. С 1997 года расширила свою экспансию на континентальную Европу. В августе 2017 года лоукостер объявил о перевозке миллиардного пассажира.

Кстати, это уже не первый скандал на борту Ryanair. Не так давно капитан пассажирского самолета этой авиакомпании, следовавшего из Великобритании в Марокко, пожаловался на плохое самочувствие и сделал тревожное объявление пассажирам.

Кроме того, популярная американская авиакомпания Southwest Airlines разрешила туристам с лишним весом получить дополнительное место без доплат. Согласно официальной политике, пассажиры на борту самолета, чьи габариты "выступают" за подлокотник, имеют полное право занять и соседнее сиденье.