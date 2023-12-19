"Сегодня он спит с нами": двое парней похитили младенца Иисуса и требовали выкуп в TikTok
Размеренную и спокойную жизнь испанского города нарушило дерзкое рождественское ограбление.
Полиция на юго-востоке Испании арестовала двух парней, обвиняемых в краже фигурки Младенца Иисуса с местного вертепа в тихом пригороде Аликанте и требовании выкупа в TikTok за ее возвращение. Об этом пишет Reuters.Важно
В городе Сан-Висент-дель-Распеиг в Аликанте двое парней (предположительно 19 и 21 год) совершили рождественское преступление, похитив младенца Иисуса с местной сцены Рождества. Об их дерзком поступке узнали многие жители, ведь они потребовали выкуп в размере 2 000 евро, показал его в TikTok.
Впервые эта история была обнародована в аккаунте под смелым названием "Похитители из Сан-Висенте", где двое молодых преступников в черных балаклавах и куртках с капюшонами, дразнили местную полицию своим требованием выкупа. Демонстрируя явное недовольство сотрудниками правоохранительных органов, молодые люди заявили, что младенец Иисус нуждается в лучшем уходе, и поклялись причинить ему вред, если их требование не будет выполнено.
"Сегодня он спит с нами", — зловеще заявили они.
В сопровождающем видеоролике младенца Иисуса держали в заложниках на кровати, посыпанной купюрами в 10 и 20 евро. В конце ролика воры выхватывают священную статуэтку и прячут ее в багажник автомобиля.
Когда новость об этом странном рождественском преступлении распространилась как лесной пожар, городской совет Сан-Висент-дель-Распеиг выразил свою обеспокоенность и ожидает быстрого разрешения инцидента. Муниципальные источники выразили сожаление по поводу причиненного ущерба и заверили, что силы безопасности начали необходимые процедуры для раскрытия тайны. Несмотря на хаос, представители властей пообещали обеспечить нормальное проведение рождественских праздников.
@paco3386 Máxima difusión por favor, no solo ha sido ese, también han robado el que había puesto también en la calle Villafranqueza 17 donde está el mercadillo de Navidad, ojalá os pillen y veréis como ya no os vais a reír tanto. #navidad #Alicante #sanvicentedelraspeig #niñojesus ♬ sonido original - paco1986garcia
Позже представитель мэрии рассказал, что двое подозреваемый были пойманы и признали свою причастность к краже. По словам мэра города Пачи Паскуаля, после того как видео с их участием получило широкую огласку, статуэтка вновь появилась вечером в воскресенье рядом с мусорным контейнером на одной из улиц неподалеку от выставки яслей. В понедельник утром ее вернули в кроватку.
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