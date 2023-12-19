"Сегодня он спит с нами": двое парней похитили младенца Иисуса и требовали выкуп в TikTok

Размеренную и спокойную жизнь испанского города нарушило дерзкое рождественское ограбление.

Related video

Полиция на юго-востоке Испании арестовала двух парней, обвиняемых в краже фигурки Младенца Иисуса с местного вертепа в тихом пригороде Аликанте и требовании выкупа в TikTok за ее возвращение. Об этом пишет Reuters.

Важно

Потеряли дар речи: люди удивлены списком подарков на Рождество 13-летней девочки (фото)

В городе Сан-Висент-дель-Распеиг в Аликанте двое парней (предположительно 19 и 21 год) совершили рождественское преступление, похитив младенца Иисуса с местной сцены Рождества. Об их дерзком поступке узнали многие жители, ведь они потребовали выкуп в размере 2 000 евро, показал его в TikTok.

Впервые эта история была обнародована в аккаунте под смелым названием "Похитители из Сан-Висенте", где двое молодых преступников в черных балаклавах и куртках с капюшонами, дразнили местную полицию своим требованием выкупа. Демонстрируя явное недовольство сотрудниками правоохранительных органов, молодые люди заявили, что младенец Иисус нуждается в лучшем уходе, и поклялись причинить ему вред, если их требование не будет выполнено.

"Сегодня он спит с нами", — зловеще заявили они.

Молодые люди заявили, что младенец Иисус нуждается в лучшем уходе Фото: TikTok

В сопровождающем видеоролике младенца Иисуса держали в заложниках на кровати, посыпанной купюрами в 10 и 20 евро. В конце ролика воры выхватывают священную статуэтку и прячут ее в багажник автомобиля.

Когда новость об этом странном рождественском преступлении распространилась как лесной пожар, городской совет Сан-Висент-дель-Распеиг выразил свою обеспокоенность и ожидает быстрого разрешения инцидента. Муниципальные источники выразили сожаление по поводу причиненного ущерба и заверили, что силы безопасности начали необходимые процедуры для раскрытия тайны. Несмотря на хаос, представители властей пообещали обеспечить нормальное проведение рождественских праздников.

Позже представитель мэрии рассказал, что двое подозреваемый были пойманы и признали свою причастность к краже. По словам мэра города Пачи Паскуаля, после того как видео с их участием получило широкую огласку, статуэтка вновь появилась вечером в воскресенье рядом с мусорным контейнером на одной из улиц неподалеку от выставки яслей. В понедельник утром ее вернули в кроватку.

Ранее Фокус сообщал, что женщина из-за глупой ошибки "потратила" более 2 млн гривен в ресторане. Она просто хотела показать в соцсетях фото со своим блюдом. Женщина сделала снимок, в который случайно попал QR-код ее столика.

Также стало известно, что рождественская реклама довела зрителей до слез. Один из баров Северной Ирландии снял ролик про одинокого пожилого мужчину, которому не хватало общения. В один момент удача вернулась к нему и он завел новые знакомства.