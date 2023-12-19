"Творит чудеса": телезвезда призналась, что ее дети ложатся спать в одежде на следующий день

Лиза Ламонд также призвала новоиспеченных родителей сосредоточиться на себе и не сравнивать свои ситуации или стили воспитания с другими.

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Известная телезвезда и мама Лиза Ламонд из Австралии дала необычный совет, чтобы сэкономить время родителей по утрам. Об этом пишет The Mirror.

Знаменитость призналась, что использовала "гениальный лайфхак", чтобы ускорить утренник сбор двух ее маленьких дочерей. Она укладывала своих детей спать в одежде на следующий день.

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Лиза Ламонд призналась, что, то как она начинает свой день накануне вечером, "творит чудеса" и помогает ей справиться утром с детьми. Звезда австралийского шоу о ремонте House Rules — не единственная, кто страдает от родительских обязанностей, испытывая нехватку времени и сна.

Издание отмечает, что ее лайфхак помогает выиграть пару свободных часов пока "одевает" детей. Выступая в 2019 году, она рассказала, что ее дочки любят долго одеваться, в результате чего они с мужем отчаянно искали любые уловки, чтобы ускорить процесс их собирания.

"Особенно трудно в те дни, когда я работаю, у меня нет свободного часа, пока они натягивают один носок. Поэтому лучший совет, который мне дали, — одевать детей накануне вечером в ту одежду, в которой вы хотите, чтобы они вышли на улицу", — поделилась Лиза.

Тогда телезвезда отмечала, что хотя большая часть работы уже сделана, есть один ключевой момент, который необходимо выполнить, чтобы 3-летняя Арабелла и 2-летняя Руби начали свой день правильно. Кто-то из родителей должен сменить подгузник, но как только это будет сделано, дети будут готовы к походу на весь день.

Лиза призвала новоиспеченных родителей сосредоточиться на себе Фото: Instagram

Австралийская телеведущая дала еще несколько интересных советов о том, как она справляется с задачами, с которыми сталкивается во время воспитания детей. Лиза не волнуется по поводу подготовки к походу в садик, так как она создала утренний и вечерний распорядок дня со словами и картинками, чтобы подготовить дочек к предстоящим событиям каждый раз, когда они чувствует беспокойство.

Женщина также призвала новоиспеченных родителей сосредоточиться на себе и не сравнивать свои ситуации или стили воспитания с другими.

"У каждого из нас свой темп и свои способы справляться с трудностями. Но я справилась с этим и научилась разряжать обстановку", — добавила она.

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