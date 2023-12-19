"Все думают, что я его мать": 43-летняя женщина рассказала о курьезах брака с молодым мужем

Влюбленные состоят в официальном браке с 2021 года. Они воспитывают троих детей.

Related video

43-летняя Мел Мун, инфлюенсер из Бернли, что в Великобритании, откровенно рассказала об особенностях брака со значительно младшим возлюбленным. Женщина говорит, что ее часто путают с его матерью. О своей истории пара рассказала на странице в TikTok.

Важно

"Свадьба века" в Париже: неизвестная пара затмила лучшие торжества мировых звезд (видео)

Мел и Алфи, который младше ее на 13 лет, состоят в официальном браке с 2021 года. Они воспитывают троих детей.

Британка жалуется, что незнакомцы часто смотрят на них с осуждением, потому что считают, что молодой альфонс пытается выманить деньги у по уши влюбленной в него старшей женщины. Впрочем, Мел клянется, что на самом деле у нее нет наличных.

В новом видео супруги решили в конце концов расставить все точки над "і". В частности Алфи начал шутить, что когда они вспоминают детство, то Мел рассказывает только о своем, потому что он в то время еще не родился.

"У нас разница в возрасте, поэтому когда я говорю ему прекратить играть в эти игры, я буквально имею в виду приставку, а не игры с моими чувствами", — шутит британка.

Мел Мун и Алфи любят друг друга Фото: facebook//melmooncomedian

Кроме всего прочего, влюбленные в ролике обсудили музыкальные предпочтения (Мел не думает, что Central Cee — "Шекспир нашего времени"), а также то, когда нужно ложиться в постель (Алфи говорит, что жена засыпает в то же время, что и его бабушка).

"Когда он напоминает, сколько мне лет, я отправляю его спать", — смеется 43-летняя Мел.

Мел на 13 лет старше Алфи. Фото: facebook//melmooncomedian

Видео семейства Мун быстро собрало более 237 тысяч просмотров, много лайков, комментариев и репостов.

В комментариях подписчики британки делятся собственным опытом отношений со значительно старшими партнерами.

"30 лет разницы между мной и моим любимым, и мы никогда не сомневались друг в друге", "У нас с мужем 16 лет разницы — он старше меня. Люди также думают, что он мой отец", "А у меня было иначе. Мою настоящую мать спросили, не пара ли мы", "Моя вторая половинка старше на 12,5 лет. Он всегда шутливо называет меня мамочкой, когда прошу у него что-то сделать", — пишут юзеры.

43-летнюю Мел называют матерью молодого Алфи Фото: facebook//melmooncomedian 43-летнюю Мел называют матерью молодого Алфи Фото: facebook//melmooncomedian

Напомним, ранее Фокус писал о блогерше Алие, которая регулярно делится со своей аудиторией подробностями личной жизни, рассказывает о семейных заботах, воспитании детей, а также отношениях с возлюбленным, старше ее аж на 25 лет. Из-за "одинаковой" внешности мужчину часто называют ее отцом, и женщина шутит над этим в TikTok.

Кроме того, мы рассказывали о 46-летнем Джейсоне Эпплтоне из американской Флориды, который на 60 см выше своей жены Кристен. Влюбленных это особо не беспокоит, но незнакомцы часто пялятся на них и в целом относятся, как к туристической достопримечательности.