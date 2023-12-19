"Сьогодні він спить із нами": двоє хлопців викрали немовля Ісуса і вимагали викуп у TikTok
Розмірене і спокійне життя іспанського міста порушило зухвале різдвяне пограбування.
Поліція на південному сході Іспанії заарештувала двох молодиків, яких звинувачують у крадіжці фігурки Немовляти Ісуса з місцевого вертепу в тихому передмісті Аліканте і вимозі викупу в TikTok за її повернення. Про це пише Reuters.Важливо
У місті Сан-Вісент-дель-Распеіг в Аліканте двоє хлопців (імовірно 19 і 21 рік) вчинили різдвяний злочин, викравши немовля Ісуса з місцевої сцени Різдва. Про їхній зухвалий вчинок дізналися багато жителів, адже вони зажадали викуп у розмірі 2 000 євро, показав його в TikTok.
Уперше ця історія була оприлюднена в акаунті під сміливою назвою "Викрадачі з Сан-Вісенте", де двоє молодих злочинців у чорних балаклавах і куртках з капюшонами, дражнили місцеву поліцію своєю вимогою викупу. Демонструючи явне невдоволення співробітниками правоохоронних органів, молоді люди заявили, що немовля Ісус потребує кращого догляду, і присягнулися заподіяти йому шкоду, якщо їхня вимога не буде виконана.
"Сьогодні він спить із нами", — зловісно заявили вони.
У ще одному відеоролику немовля Ісуса тримали в заручниках на ліжку, посипаному купюрами в 10 і 20 євро. Наприкінці ролика злодії вихоплюють священну статуетку і ховають її в багажник автомобіля.
Коли новина про цей дивний різдвяний злочин поширилася як лісова пожежа, міська рада Сан-Вісент-дель-Распеіг висловила своє занепокоєння й очікує швидкого вирішення інциденту. Муніципальні джерела висловили співчуття з приводу заподіяної шкоди й запевнили, що сили безпеки розпочали необхідні процедури для розкриття таємниці. Попри хаос, представники влади пообіцяли забезпечити нормальне проведення різдвяних свят.
@paco3386 Máxima difusión por favor, no solo ha sido ese, también han robado el que había puesto también en la calle Villafranqueza 17 donde está el mercadillo de Navidad, ojalá os pillen y veréis como ya no os vais a reír tanto. #navidad #Alicante #sanvicentedelraspeig #niñojesus ♬ sonido original - paco1986garcia
Пізніше представник мерії розповів, що двоє підозрюваних були спіймані і визнали свою причетність до крадіжки. За словами мера міста Пачі Паскуаля, після того, як відео за їхньою участю набуло широкого розголосу, статуетка знову з'явилася ввечері в неділю поруч зі сміттєвим контейнером на одній із вулиць неподалік від виставки ясел. У понеділок вранці її повернули в ліжечко.
Раніше Фокус повідомляв, що жінка через дурну помилку "витратила" понад 2 млн гривень у ресторані. Вона просто хотіла показати в соцмережах фото зі своєю стравою. Жінка зробила знімок, у який випадково потрапив QR-код її столика.
Також стало відомо, що різдвяна реклама довела глядачів до сліз. Один із барів Північної Ірландії зняв ролик про самотнього літнього чоловіка, якому не вистачало спілкування. В один момент удача повернулася до нього і він завів нові знайомства.