Чоловік випадково стрибнув з літака без парашута: камера зняла його останні слова

Слідчі виключили версії самогубства та навмисної підстави. Вони стверджують, що Іван Макгуайр забув надягнути парашут або, можливо, переплутав його з апаратурою для зйомки.

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Досвідчений парашутист Іван Макгуайр випадково стрибнув з літака без парашута. Трагічний випадок стався у квітні 1988 року в спортивному парашутному центрі округу Франклін, що в США. Однак деякі подробиці цієї історії стали відомі тільки зараз, пише видання Daily Star.

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35-річний Макгуайр хотів зафіксувати на камеру політ початківця з інструктором. Колеги чоловіка розповіли, що того дня він здійснив уже два стрибки, але не знав, що третій стане його останнім.

Парашутист зняв свою смерть на відео – камера зафіксувала усе, що відбувалося у повітрі аж до падіння. Коли чоловік потягнувся, щоб розкрити свій парашут, то з жахом усвідомив, що його немає. Останніми його словами були: "Боже мій, ні!".

За словами інспектора зі стрибків з парашутом Уолтера Рігсбі, в інструкціях прописано так зване правило №105, в якому йдеться про те, що ніхто не може стрибати, якщо пілот попередньо не перевірив наявність парашутів.

"Ніхто не знав, що він сів у літак без парашута. Звичайно, ніхто не знав, інакше вони б його зупинили", – запевняла Ненсі Фаярд, дружина власника парашутного центру.

Рятувальники знайшли тіло екстремала у лісі приблизно за півтори милі (2,4 км) від аеродрому, з якого він вилетів. До смертельної аварії парашутист здійснив понад 800 успішних стрибків.

Слідчі виключають версії самогубства та навмисної підстави. Вони стверджують, що Макгуайр забув надягнути парашут або, можливо, переплутав його з апаратурою для зйомки.

Запис з камери парашутиста Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 104-річну жінку з Чикаго, яка померла після стрибка з парашутом. Її політ міг бути записаним у Книгу рекордів Гіннеса як найстаршого парашутиста. Після стрибка екстремалка сказала, що, можливо, наступного разу полетить на повітряній кулі.

Крім того, у британського солдата під час навчань в США не до кінця розкрився парашут і він впав, розбивши дах будинку в Каліфорнії. Десантник стрибнув з літака на висоті 4572 метри (15 тис. футів) під час навчань на одній з баз Нацгвардії. Боєць отримав ушкодження середньої тяжкості. Першу допомогу йому надала сусідка, яка виявилася медсестрою.