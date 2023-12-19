Зухвала втеча: ватажок банди видав себе за доньку, намагаючись утекти з в'язниці (фото)

Чоловік перебував у в'язниці з 2013 року, після того, як його взяли під варту на 73 роки і 10 місяців.

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Клаувіно да Сілва намагався замаскуватися під свою 19-річну доньку під час зухвалої втечі з в'язниці в Бразилії, але його спіймали в силіконовій масці, довговолосій перуці, окулярах, джинсах і рожевій футболці. Про цю історію згадує Daily Star.

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Бразильський злочинець, відомий як "Коротун", спробував втекти з в'язниці Джерічіно, вдягнувши маску в стилі місіс Даутфайр і жіночий одяг.

19-річна дочка да Сілви, яка, як повідомляється, була в курсі цього виверту, відвідувала батька за ґратами і мала намір залишитися в його камері, щоб дати йому привід для завершення втечі. Чоловіка спіймали в силіконовій масці, довгій темноволосій перуці, окулярах, джинсах і рожевій футболці з надрукованими мультяшними пончиками.

Видання зазначає, що у багатьох людей це викликало спогади про культовий фільм "Місіс Даутфайр", де головний герой маскувався під літню хатню робітницю у відчайдушній спробі поспілкуватися зі своїми дітьми. Трюк Да Сілви, здійснений 2019 року, зірвався, оскільки він нервував та був захоплений зненацька.

Да Сілва входив до керівництва "Червоної команди", одного з наймогутніших злочинних угруповань Бразилії Фото: Prison Officials

Державний секретар з управління в'язницями Ріо опублікував знімки злочинця в маскувальному одязі. Тюремні чиновники заявили, що його переведуть до в'язниці суворого режиму і накладуть дисциплінарні стягнення, але всього за три дні після зірваної спроби втечі його було знайдено мертвим у своїй камері. Начальство виправної установи заявило, що, найімовірніше, він повісився.

Чоловіка спіймали під час спроби втечі Фото: Prison Officials

Да Сілва входив до керівництва "Червоної команди", одного з наймогутніших злочинних угруповань Бразилії, яке контролювало значну частину наркоторгівлі в Ріо-де-Жанейро. Чоловік перебував у в'язниці з 2013 року, після того, як його помістили під варту на 73 роки і 10 місяців.

Раніше Фокус повідомляв, що злодій, який задрімав під час пограбування, розбудив господарів своїм хропінням. Злочинець пробрався у вікно будинку близько опівночі, маючи намір здійснити грабіж. Однак йому довелося скоригувати свої плани, коли він зрозумів, що господарі житла ще не лягали спати.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.