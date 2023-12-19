Наступає на пасма: "реальна Рапунцель" похизувалася своїм феноменальним волоссям (фото)

Щоб прибрати в будинку чи виконати якусь іншу побутову роботу, Вікторія Мейбл часто збирає волосся у вузлик і кладе до передніх кишень у штанах.

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Вікторія Мейбл із Норвегії має феноменально довге волосся. Нещодавно дівчина розповіла своїм 176 тисячам підписників у TikTok, як їй вдається, попри цю особливість, справлятися з хатніми справами.

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Блогерка каже, що з роками "автоматично" випрацювала деякі звички. Зокрема, вона кладе волосся собі на колінка, коли сідає. Це допомагає уникнути незручних ситуацій у транспорті, адже люди часто не помічають її довгих локонів і сідають на них або притискають своїми речами.

Щоб прибрати в будинку чи виконати якусь іншу побутову роботу, Вікторія часто збирає волосся у вузлик і кладе до передніх кишень у штанах або тримає його намотаним на ліву руку.

А коли дівчині доводиться щось підіймати з підлоги, то вона спершу перекладає волосся на один бік, потім нахиляється в інший і, зрештою, повільно встає.

''Я не вигадувала спеціально цих звичок — вони просто виникли самі по собі, тому що я завжди мала довге волосся'', — ділиться Мейбл.

Вікторія Мейбл хизується розкішним волоссям Фото: instagram//victoria.andreassen

Однак, попри всі старання, дівчина зізналася, що іноді все ж наступає на свої пишні пасма.

"Ота звичка класти волосся в кишеню, по-моєму, найсмішніша", "Якби в мене було таке довге волосся, я б нізащо у світі не розпустила його на публіці", "Я знаю, що це може здатися вам божевільним, але чому б не подумати про те, щоб зв'язати його у пучок?", "Вона нагадує мені картину Яна Вермера "Дівчина з перловою сережкою", "У мене схожа довжина волосся, і я заплітаю його в косички", — пишуть у коментарях користувачі мережі.

Відео Вікторії Мейбл зібрало понад 2,1 мільйона переглядів, сотні тисяч вподобайок, коментарів і репостів.

Вікторія Мейбл із подругами Фото: instagram//victoria.andreassen Вікторія Мейбл із подругами

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Катерину Демерс із Манчестера (штат Нью-Гемпшир, США), яка за 10 років відростила волосся, довжина якого становить 125 см, і стала живим втіленням казкової Рапунцель. Німецький бізнесмен хотів обстригти дівчину за $25 тисяч, проте коли вона відмовилася, запропонував у 20 разів більше, але вже за право поголити її налисо.

Також ми розповідали про 8-річного хлопчика, який два роки відрощував волосся, щоб потім пожертвувати їх на перуки дітям, які облисіли після хіміотерапії. На такий крок він наважився після того, як у його сестри зафіксували онкологічне захворювання.