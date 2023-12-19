Мільйонер зник безвісти: його молода партнерка каже про викрадення та благає допомогти їй
Перевдягнуті в поліцейську форму зловмисники викрали чоловіка з його колумбійською коханою на чорному BMW.
78-річного Коліна Армстронга, мільйонера та колишнього почесного консула Великої Британії, було викрадено в Еквадорі вранці 16 грудня. Разом з чоловіком у розкішному маєтку перебувала його молода партнерка — Кетрін Паола Сантос. Правоохоронці повідомляють, що жінку невдовзі відпустили, і вона уже дає свідчення, благаючи про допомогу. Про цю заплутану історію написало видання The Sun.Важливо
За попередньою версією слідства, перевдягнуті в поліцейську форму зловмисники викрали Армстронга з його коханою на чорному BMW. Автівку згодом знайшли покинутою на узбіччі неподалік.
У мережі з’явилося моторошне відео з їхнього будинку. На опублікованих кадрах можна побачити наслідки злочину: пограбовані кімнати, розбиті тарілки та сліди крові на ліжку. Голос за кадром каже: "Ось тут вони його вдарили. Господи, що це таке?".
Донька викраденого Армстронга Діана Армстронг-Брунс, яка працює агенткою з нерухомості в Каліфорнії, виступила з публічною заявою та попросила всіх, хто має будь-яку важливу інформацію про її батька, телефонувати правоохоронцям.
"Це критичний час. Нам сказали нікому нічого не говорити. Ми просто хочемо повернути батька", — сказала згорьована жінка в коментарі MailOnline.
Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що підтримує зв'язок із владою Еквадору, аби якомога швидше розслідувати цю справу.
Чи вимагають викрадачі викуп, поки не відомо.
Журналісти опублікували фотографії розкішного життя Армстронга та його молодої колумбійської партнерки Кетрін.
Гламурна красуня полюбляла хизуватися в Instagram їхніми спільними подорожами та відпочинками. На знімках, які нещодавно безслідно зникли з її сторінки, парочка позує перед легендарним написом у Голлівуді, пірамідами в Єгипті, а також на узбережжі океану, під час романтичних вечірок у ресторанах і в японському ботанічному саду.
До слова, 78-річний Колін Армстронг очолював британське консульство в еквадорському портовому місті Гуаякіль. Він також є засновником великої місцевої компанії під назвою Agripac, що займається виробництвом, перевезенням і продажем сільськогосподарських та промислових товарів.
Названий син мільйонера Лео Морріс допомагає батькові керувати рестораном у британському Йоркширі.
У 2011 році Армстронг був нагороджений спеціальними відзнаками за особливі заслуги перед британською королівською родиною.
Раніше Фокус писав про дружину мільйонера, яка поскаржилася на труднощі розкішного життя. Жінка стверджує, що їй дуже важко, адже в розкішного способу життя є і свої "мінуси". Зазвичай вона ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури з догляду за обличчям і шикарні вечері, але цього разу вирішила бути відвертою.
Також ми розповідали про 32-річного мільйонера та підприємця у сфері нерухомості Семюела Лідса, який вирізав бензопилою двері у своєму будинку, щоб вигнати орендарів. Адвокат чоловіка запропонував залучити судового пристава, але він вирішив розібратися з усім власноруч. У коментарях користувачі мережі пишуть, що ця історія може бути підробкою, адже Семюел полюбляє розігрувати й дивувати своїх підписників епатажними витівками.