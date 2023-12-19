Мільйонер зник безвісти: його молода партнерка каже про викрадення та благає допомогти їй

Перевдягнуті в поліцейську форму зловмисники викрали чоловіка з його колумбійською коханою на чорному BMW.

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78-річного Коліна Армстронга, мільйонера та колишнього почесного консула Великої Британії, було викрадено в Еквадорі вранці 16 грудня. Разом з чоловіком у розкішному маєтку перебувала його молода партнерка — Кетрін Паола Сантос. Правоохоронці повідомляють, що жінку невдовзі відпустили, і вона уже дає свідчення, благаючи про допомогу. Про цю заплутану історію написало видання The Sun.

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За попередньою версією слідства, перевдягнуті в поліцейську форму зловмисники викрали Армстронга з його коханою на чорному BMW. Автівку згодом знайшли покинутою на узбіччі неподалік.

У мережі з’явилося моторошне відео з їхнього будинку. На опублікованих кадрах можна побачити наслідки злочину: пограбовані кімнати, розбиті тарілки та сліди крові на ліжку. Голос за кадром каже: "Ось тут вони його вдарили. Господи, що це таке?".

Донька викраденого Армстронга Діана Армстронг-Брунс, яка працює агенткою з нерухомості в Каліфорнії, виступила з публічною заявою та попросила всіх, хто має будь-яку важливу інформацію про її батька, телефонувати правоохоронцям.

"Це критичний час. Нам сказали нікому нічого не говорити. Ми просто хочемо повернути батька", — сказала згорьована жінка в коментарі MailOnline.

78-річний Колін Армстронг Фото: TikTok 78-річний Колін Армстронг Фото: TikTok

Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що підтримує зв'язок із владою Еквадору, аби якомога швидше розслідувати цю справу.

Чи вимагають викрадачі викуп, поки не відомо.

Коліна Армстронга викрали з власного будинку Фото: TikTok

Журналісти опублікували фотографії розкішного життя Армстронга та його молодої колумбійської партнерки Кетрін.

Гламурна красуня полюбляла хизуватися в Instagram їхніми спільними подорожами та відпочинками. На знімках, які нещодавно безслідно зникли з її сторінки, парочка позує перед легендарним написом у Голлівуді, пірамідами в Єгипті, а також на узбережжі океану, під час романтичних вечірок у ресторанах і в японському ботанічному саду.

Колін Армстронг із партнеркою мандрують світом Фото: TikTok Колін Армстронг із партнеркою мандрують світом

До слова, 78-річний Колін Армстронг очолював британське консульство в еквадорському портовому місті Гуаякіль. Він також є засновником великої місцевої компанії під назвою Agripac, що займається виробництвом, перевезенням і продажем сільськогосподарських та промислових товарів.

Названий син мільйонера Лео Морріс допомагає батькові керувати рестораном у британському Йоркширі.

У 2011 році Армстронг був нагороджений спеціальними відзнаками за особливі заслуги перед британською королівською родиною.

Колін Армстронг із партнеркою мандрують світом Фото: TikTok

Раніше Фокус писав про дружину мільйонера, яка поскаржилася на труднощі розкішного життя. Жінка стверджує, що їй дуже важко, адже в розкішного способу життя є і свої "мінуси". Зазвичай вона ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури з догляду за обличчям і шикарні вечері, але цього разу вирішила бути відвертою.

Також ми розповідали про 32-річного мільйонера та підприємця у сфері нерухомості Семюела Лідса, який вирізав бензопилою двері у своєму будинку, щоб вигнати орендарів. Адвокат чоловіка запропонував залучити судового пристава, але він вирішив розібратися з усім власноруч. У коментарях користувачі мережі пишуть, що ця історія може бути підробкою, адже Семюел полюбляє розігрувати й дивувати своїх підписників епатажними витівками.