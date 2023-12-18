Ігри розуму: нова оптична ілюзія викликала суперечки в мережі (фото)

У мережі було багато схожих зображень, коли людина не могла остаточно визначитися, що на ньому показано. Найяскравіший приклад — фото "сукні, що розірвала інтернет", яке стало вірусним у 2015 році. Нове зображення викликало не менше суперечок.

Related video

Нова оптична ілюзія спантеличила людей і змусила їх думати, що ж вони бачать на знімку насправді. Одні кажуть, що це тюк сіна, інші впевнені, що це тінь, а треті стверджують, що бачать яму в землі. Суперечки в соцмережах почалися після того, як користувач із нікнеймом unseenillusions опублікував відповідне відео в TikTok.

Користувачі соціальних мереж були розділені незвичайним зображенням.

Важливо

Багато хто здався: святкова головоломка, в якій потрібно знайти 5 відмінностей за 9 секунд

Видання зазначає, що багато подібних ігор і завдань для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті й концентрації уваги. Приділяючи час вирішенню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу та змусити свій мозок працювати по-іншому. Зокрема, візуальні головоломки — це чудовий спосіб розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж припускають його автори.

Людський мозок може дивитися на речі або зображення по-різному, формуючи різне сприйняття під кожним кутом. Часто поєднання кольору, світла та візерунків можуть обдурити наш мозок і змусити його сприймати те, чого немає. У мережі було багато схожих зображень, коли людина не могла остаточно визначитися, що на ньому показано.

Найяскравіший приклад — це фото "сукні, яка розірвала інтернет", що стало вірусним у 2015 році. Знаменитості, включно з Кім Кардаш'ян, Каньє Вестом, Джастіном Бібером і Тейлор Свіфт, активно сперечалися в соцмережах, щоб з'ясувати, якого ж кольору вона насправді.

На стоп-кадрі зображено фотографію тюка сіна Фото: TikTok

Нова "загадка", якою поділився в TikTok користувач із нікнеймом unseenillusions, що має понад 37 500 підписників і 1,4 мільйона лайків, залишила користувачів здивованими. На стоп-кадрі зображено фотографію тюка сіна, ідеально замаскованого на пасовищі. Але якщо придивитися, то можна побачити, що він настільки добре зливається з оточенням, що видно тільки тінь або яму у формі могили.

Користувачі TikTok поспішили прокоментувати ілюзію. Багато людей припустили, що це тюк сіна, інші писали, що це тінь, а треті бачили яму в землі. Однак знайшлися й ті, хто погодився одразу на два варіанти.

"Спочатку я побачив дірку, а потім тінь", — написав один із них.

Раніше Фокус писав, що тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати 13 собак за 10 секунд. На перший погляд, це досить просто, але вас відволікатимуть інші силуети на малюнку.

Також стало відомо, що тільки люди з гострим зором можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор із ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.