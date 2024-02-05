Боролися майже годину: рибалка власноруч виловив 4-метрову білу акулу (відео)

Блейн Кенні каже, що після зустрічі з гігантською хижачкою йому важко передати словами свої емоції.

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Відомий мисливець за акулами Блейн Кенні зумів власноруч виловити гігантську білу акулу завдовжки 4 метри та вагою понад 1200 кілограмів. Це сталося на одному з пляжів Наварра, приблизно у 25 милях на схід від Пенсаколи (Флорида, США). Про курйозний випадок написало видання The Sun.

Блейн Кенні є власником фірми, що спеціалізується на риболовлі на акул та організації подібних турів. Разом зі своїм партнером Діланом Віром чоловік поставив собі за мету впіймати "найбільшу акулу".

На опублікованому в YouTube відео можна побачити, як Кенні з напарником борються з морським хижаком, перш ніж витягти його на берег. Для принади вони використали відрізані голови тунця та меч-риби загальною вагою близько 230 кілограмів.

Відомий мисливець за акулами Блейн Кенні зловив 4-метрову білу акулу Фото: YouTube/@ Coastal Worldwide Відомий мисливець за акулами Блейн Кенні зловив 4-метрову білу акулу Фото: YouTube/@ Coastal Worldwide

Рибалка розповідає, що рано вранці відчув ривок на вудці й почав втягувати здобич. Протягом години акула постійно вислизала назад у воду, попри всі зусилля мисливців її приборкати.

Після запеклої боротьби, використавши квадрокоптер, Кенні вдалося витягти хижачку на берег, швидко звільнити її від гачка й відпустити назад у воду.

Схвильований чоловік каже, що після зустрічі із гігантською хижачкою йому важко передати словами свої емоції, хоча у нього є чималий досвід в цій справі.

"Я говорив це вже багато разів, але насправді словами не можна описати те, що відчуваєш, коли бачиш цю рибу прямо тут", – сказав він.

До речі, одного разу Блейну довелося 32 хвилини боротися з акулою, яку він випадково зачепив на гачок під час риболовлі. Ці драматичні кадри також були зняті на відео.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що біля узбережжя популярного пляжу Сорренто в районі затоки Порт-Філіп, що в Австралії, помітили білу акулу-людоїда завдовжки приблизно чотири метри. На відео, знятому з дрона, видно, як акула пливе вздовж берега, а місцеві плавці, яких евакуювали з води, вдивляються у море, намагаючись розгледіти смертоносну хижачку.

Крім того, ми розповідали, як 23-річний Брендон Гріффін із Південної Флориди, що у США, упіймав на вудочку чотириметрову акулу-молота. Хлопцеві довелося стрибати у воду й виймати здобич голіруч. У коментарях користувачі розійшлись в думках. Одні хвалять його за проявлений героїзм. Інші критикують за безрозсудство та очевидні суїцидальні нахили.