Пасажир публічно розтрощив свою валізу, щоб не доплачувати за неї в аеропорту (відео)

На відео можна побачити, як чоловік роздратовано дивиться на персонал летовища, а потім виймає свій багаж і починає відбивати ручку та колеса.

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Пасажир в аеропорту Единбурга опинився у вкрай неприємній ситуації, коли з'ясував, що його ручна поклажа занадто велика. На стійці реєстрації чоловікові не вдалося втиснути чемодан у ящик для вимірювання габаритів багажу. Його реакція на це просто шокувала очевидців, пише видання Daily Record.

Мандрівник знав, що якщо валіза не поміститься у бокс, йому доведеться сплатити додатковий збір. Тож він почав товкти та відривати шматки від чемодана, аби вкластися у норму.

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На відео, що на момент публікації зібрало 7 мільйонів переглядів, можна побачити, як пасажир роздратовано дивиться на персонал летовища, а потім виймає свій багаж і починає відбивати колеса. Відірвавши перше, він розламує телескопічну ручку на шматки і врешті-решт втискає валізу у вимірювач.

Після цього співробітниця авіакомпанії дозволяє йому пройти з ручною поклажею в салон. Вдоволений чоловік, своєю чергою, з посмішкою збирає уламки, отримує документи та прямує в літак. Інші пасажири уважно спостерігали за тим, що відбувається, а після завершення "операції" навіть поаплодували.

До слова, більшість авіакомпаній стягує додаткову плату за ручну поклажу, що перевищує стандартні габарити близько 45x36x20 см. Чим більший і важчий багаж туриста, тим дорожче він обійдеться для транспортування.

Чоловік таки вмістив свою валізу в бокс Фото: TikTok

Користувачі мережі жартують в коментарях під роликом.

"Брате, просто дай йому спокій, твій чемодан повністю відповідає габаритам"

"Так дивно бачити людей, які проходять повз з ще більшими сумками"

"Він, видно, повинен був принизити себе, роблячи все це на очах у натовпу"

"Насправді йому дісталася найменша сумка"

"Там було так багато людей, які йшли за ним з великими сумками. Як же це несправедливо"

"Тепер він зіпсував свою валізу, і заміна коштуватиме більше, ніж додаткова плата за багаж"

"Може, й так. Але він переміг цю кляту систему. Браво!"

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що одна з пасажирок зняла на відео, як працівники авіакомпанії American Airlines жбурляють багаж у міжнародному аеропорту Маямі (США). Технічний працівник летовища відпустив з довгого металевого пандуса у верхній частині незакритого багажного відділення інвалідний візок одного з пасажирів авіакомпанії, а його колега чекав внизу й не доклав жодних зусиль, щоб зловити чи бодай уповільнити його рух.

Крім того, ми повідомляли, що 43-річного Крістофера Томсона з Великої Британії зняли з літака через хуліганство на борту, а також образу пілота. Інцидент стався на рейсі до грецького острова Санторіні.