"Я просто дитина": підліток, який облив молоком групу туристок, поскаржився на зламане життя
Хлопець хвилюється, що його можуть вигнати зі школи через цей інцидент.
В австралійському Мельбурні підліток облив молоком групу туристок, які пливли на човні річкою Ярра. Відповідне відео з’явилося в інтернеті й викликало обурення у користувачів мережі. Винуватець інциденту навіть поскаржився, що критика з боку суспільства зайшла занадто далеко. Про це пише видання Daily Mail.
Як повідомляє поліція Вікторії, курйозний випадок стався минулої суботи, 27 січня, близько 12:45 дня на пішохідному мосту Евана Волкера.
На відео, яке зібрало мільйони переглядів у TikTok та Instagram, підліток запитує у жінок, чи не хочуть вони молока, а потім обливає їх з пляшки саме у той момент, коли човен проходить під мостом.
Одна з туристок Вероніка Бургесс розповіла, що хлопець зіпсував їм відпочинок, забруднивши одяг та їжу.
У відповідь на критику підліток поскаржився, що його можуть вигнати зі школи через цей інцидент, і звинувачує Бургесс у тому, що вона виклала відео в мережу без його дозволу.
"Чому ви зіпсували мені життя через це? Ви переборщили, я просто дитина", – написав він.
Поліція закликає свідків інциденту звернутися до правоохоронців. Своєю чергою, компанія GoBoat, якій належить човен, допомогла пасажиркам почистити одяг і продовжити мандрівку.
Цей випадок викликав жваву дискусію в соцмережах. Юзери сперечаються щодо меж допустимого у подібних розіграшах.
- "Я був би дуже злий!"
- "Якийсь жах, до чого котиться цей світ"
- "Відправте його на громадські роботи, якщо немає чим зайнятися"
- "Прикро, що це сталося з жінками"
- "Ха-ха-ха, мені подобається. Невинна розвага"
- "Брат, а ти не забагато налив?"
- "У мене просто шок"
Нагадаємо, раніше Фокус писав про мандрівницю з Китаю, яка була шокована, коли отримала їжу, замовлену в службі доставки. Жінка побачила, що пакунок із харчами весь залитий сечею, і відразу запідозрила кур'єра. Скільки б чоловік не доводив свою невинуватість, клієнтка йому не вірила, аж поки не побачила записи з камер відеоспостереження.
Крім того, ми розповідали, як туристка отримала "травму на все життя", прокинувшись в орендованій квартирі з двома незнайомими чоловіками. Дівчина подала скаргу в сервіс, що займається орендою житла, й надала всі необхідні докази, включно з поліцейським протоколом.