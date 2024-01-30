Збіглося все: бабуся виграла в лотерею завдяки своїм онукам

Гленда Ганікатт щовечора дотримувалася однієї й тієї самої простої стратегії гри. Нещодавно її спосіб приніс результат.

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Бабуся з Північної Кароліни (США) виграла джекпот у розмірі 265 152 доларів (трохи більше ніж 10 млн гривень), використавши вік своїх онуків у розіграші Cash 5. Про це пише UPI.

Гленда Ханікатт із Монро розповіла представникам освітньої лотереї Північної Кароліни, що завжди використовує одну й ту саму стратегію для гри в лотерею.

"Я завжди граю, використовуючи числа, які відповідають віку моїх онуків. Це відбувається майже щовечора", — сказала Ханікатт.

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Американка купила лотерейний білет вартістю 1 долар для розіграшу 14 січня в магазині Food Lion на бульварі Західний Рузвельт у Монро. У ньому збіглися всі п'ять чисел, які брали участь у розіграші.

"Три попередні рази в мене збіглися чотири з п'яти куль на Cash 5", — зазначила пенсіонерка.

Ілюстративне фото Фото: UPI

За словами Ханікатт, вона була приємно здивована, коли побачила результати наступного ранку після розіграшу.

"Знадобився час, щоб усе усвідомити. Це був шок", — додала вона.

Ханікатт забрала свій приз у штаб-квартирі лотереї в четвер (25 січня). Жінка обрала одноразовий платіж. Після обов'язкових утримань федеральних податків і податків штату вона забрала додому 189 584 долари (трохи більше ніж 7,1 млн гривень).

Переможниця сказала представникам лотереї, що отримані призові гроші підуть на ремонт будинку.

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