"Все пішло шкереберть": романтик під час освідчення своїй коханій зламав пальця (відео)
22-річний Алек Райт, якому наклали 8 швів, був вкрай розчарованим через зіпсовані плани. Однак він щасливий з того, що тепер має чим поділитися з друзями та знайомими.
Молодий романтик, який планував зробити незабутню пропозицію своїй коханій, опинився у лікарні через перелом пальця. Про цей курйозний інцидент його дівчина розповіла у TikTok.
22-річний Алек Райт з Далласа (США) вирішив освідчитися своїй обраниці – Енджел Ґріффін. Він витратив 650 доларів на фотографа і відеооператора, а також 300 доларів на квіти та свічки, щоб задекорувати Хайленд-Парк, де це мало відбутися.
Однак все пішло не за планом. Закриваючи багажник свого автомобіля, чоловік у чорному костюмі випадково прищемив й зламав мізинця на руці.
Читайте також:
Наречена побачила свого майбутнього чоловіка і проплакала все весілля
Пролетіли 8 метрів: молодята та 30 гостей весілля стрибали від щастя й провалились крізь підлогу
"Вони тікають": наречена поділилася фото обручки, але людей спантеличили її нігті
"Я люблю тебе і хочу провести з тобою все своє життя. А ти проведеш зі мною решту життя?" – запитав він у коханої уже в кареті швидкої допомоги.
Схвильована Енджел відповідала, що "так", одягла каблучку вартістю 1000 доларів й обійняла свого заплаканого нареченого, який сидів на ношах з апаратом для вимірювання артеріального тиску й пов’язкою на пальці.
Алек, якому наклали 8 швів, визнав, що був вкрай розчарованим через зіпсовані плани. Однак він щасливий з того, що тепер має чим поділитися з друзями та знайомими.
"Це було досить болісно – точно не те, на що я сподівався. Але хотів все ж зробити пропозицію, хоча сумнівався, чи зможу. Усе пішло шкереберть", – згадує він.
Це відео на момент публікації зібрало понад 4,7 млн переглядів та 2 тисячі коментарів. Користувачі назвали цей момент ще милішим, аніж було заплановано.
- "Мені так сумно. Він був таким схвильованим, але насправді це чудова історія, яку можна розповісти своїм онукам".
- "Той факт, що він плаче більше, аніж вона, просто показує, як сильно він її любить".
- "Це навіть чарівніше, ніж запланована пропозиція!"
- "О боже, бідний! Я радий, що ти отримала таку приємну пропозицію руки та серця!"
До слова, пара вирішила одружитися у травні 2025-го, до цього вони зустрічалися упродовж 2 років.
@angelgaylexo It the middle of him preparing the proposal he smashed his finger in the car door and tore his finger up.. he still called this a win 🥹💕✨💍 #proposalvideo #proposal ♬ original sound - Angelgayle
Читайте також:
Наречена в чорних мікрострінгах: Джулія Фокс знову відзначилася вбранням для виходу
Це буде весілля століття: принц Брунею поділився знімком зі своєю нареченою
Весь зал сміявся: жінка розлучилася з чоловіком через 48 годин після весілля