"Харчовий пірат" завдяки хитрій схемі 127 разів безплатно поїв у ресторанах

Чоловік навіть почав пригощати їжею незнайомих відвідувачів ресторану та пропонував їм поділитися своїми стравами.

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58-річний чоловік з міста Делфт, що у Нідерландах, безплатно пообідав принаймні 127 разів за останні кілька років й став "справжнім кошмаром" для ресторанів. Про це пише місцеве видання AD.

Останній випадок трапився нещодавно. До одного із закладів Делфта викликали поліціантів, аби завадити недобросовісному клієнтові втекти не заплативши.

За словами бармена Майка Хогевена, гість спочатку привернув увагу персоналу, коли почав пригощати їжею незнайомих відвідувачів та пропонував їм поділитися своїми стравами, а потім раптово почав трясти лівою рукою, вдаючи інсульт.

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На місце події викликали швидку, але лікарі зрозуміли, що чоловік лише вдає хворобу, і відмовилися його госпіталізувати.

Власник ресторану, своєю чергою, виписав клієнту рахунок на суму понад 100 євро. Однак той запропонував заплатити пізніше, нібито через погане самопочуття, і навіть надав для гарантії своє ім'я та адресу. Можливо, це б спрацювало, але у розмову втрутився медик, зазначивши, що "пацієнт" щойно назвав йому зовсім інші дані.

Після цього власник ресторану викликав поліцію. Правоохоронці прибули на місце події й з'ясували, що це той самий "харчовий пірат", який роками тероризував місцеві заклади. Проти нього було подано щонайменше 127 скарг. Втім, він досі залишався на волі.

Наразі невідомо, чи вдалося притягнути до відповідальності цього чоловіка. У Нідерландах прийняті закони про захист персональних даних, тож власники ресторанів не мають можливості його ідентифікувати, щоб убезпечити себе.

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