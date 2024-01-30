Домовласник знайшов "капсулу часу" 1994 року з листом у майбутнє (фото)

У "капсулу часу" чоловік поклав речі, з якими полюбляв гратися в дитинстві. Однак він не розуміє, для чого додав туди сигарети та спиртову серветку.

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42-річний американець Натан Хедден, який зараз мешкає поблизу Дентона в Техасі (США), був у захваті, дізнавшись про несподіване відкриття захованої ним у 1994 році "капсули часу". Про цю історію написало видання ВВС.

З Хедденом через соціальні мережі зв’язався Стівен Графф – новий власник будинку в Спрінгфілді (штат Міссурі), де він жив у дитинстві. Стівен розмістив у соціальній мережі Threads фотографію "скарбу" і листа, який його власник написав у майбутнє.

"Капсула часу" Натана Хеддена Фото: Threads

Завдяки "сарафанному радіо" Граффу дивом вдалося знайти Хеддена.

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"Це божевілля, що її знайшли. Так зворушливо спостерігати за реакцією людей на спогади про 90-ті. Я давно не згадував про цю капсулу часу, але щасливий побачити її через 30 років", – каже Хедден.

У бляшанку з-під кави "Cain's Premium" він поклав фігурки "Черепашок-ніндзя" та персонажів мультсеріалів 90-х, іграшкову машинку, листівку "Король Лев", картки футболістів Джона Рендла, Кіта Маккеллера та Кента Халла, фальшиву 50-доларову купюру, фото його 10-річного брата, якому хлопчик напророчив у своєму листі "багатообіцяюче майбутнє".

Американець поклав у бляшанку з-під кави цінні для себе речі Фото: Threads

"Я поклав туди речі, з якими полюбляв гратися. Однак кілька речей здивували мене зараз, наприклад сигарети й спиртова серветка. Не розумію, чому я тоді вирішив, що вони мають бути в капсулі часу? Я точно залишився колекціонером" – додав Хедден.

Хедден написав листа у майбутнє Фото: Threads

Відкриття капсули часу 90-х стало справжньою сенсацією в соцмережах. Пост Граффа в Threads зібрав понад 5 тисяч вподобань. Тисячі людей з усього світу поділилися й своїми спогадами про дитинство та ностальгією за 1990-ми.

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