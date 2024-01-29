Красуні нарозхват: моделі, створені за допомогою ШІ, можуть заробляти мільйони (фото)

За останні роки світ буквально "збожеволів" від штучного інтелекту і модельна індустрія не стала винятком. Зараз з'являється дедалі більше красунь, придуманих ШІ, які можуть приносити прибуток.

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Моделі, створені за допомогою штучного інтелекту (ШІ), дедалі частіше стали з'являтися на екранах телевізорів і в соцмережах. Їхні творці намагаються активно заробляти на цій тенденції. Заробіток деяких з них на віртуальних впливових персонах сягає мільйонів доларів щомісяця. Про це пише Daily Star.

Видання зазначає, що за останні кілька років світ буквально "збожеволів" від штучного інтелекту і модельна індустрія не стала винятком. Наразі це одна з тих галузей, де його застосування популярне найбільше.

У новому дослідженні, проведеному постачальником корпоративних рішень SAP.com, вивчали потенціал заробітку найкращих моделей, створених на базі ШІ.

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Проаналізувавши кількість їхніх підписників і скориставшись калькулятором заробітку в Instagram, автори дослідження підрахували потенційний дохід від кожного рекламного поста. Таким чином вони показали на скільки "прибутковою" може стати модель-ШІ. Нижче показано 5 найкращих "дівчат майбутнього" і те, скільки вони могли б заробляти, на думку видання Daily Star.

Лу ду Магалу — $33 274 (понад 1,26 млн гривень) за пост

Це ШІ-інфлюенсер із найвищим потенціалом заробітку на спонсорських постах в Instagram, понад 33 тисячі доларів, що приблизно дорівнює сумі застави за будинок у Великій Британії.

Лу ду Магалу

Лу, відома в Instagram як @magazineluiza, може похвалитися 6,8 мільйонами підписників. Вона була навіть зображена на обкладинці Vogue Brazil. Модель, яка була створена в рамках рекламної кампанії iBlogTV журналом Magazine Luize у 2009 році, публікує в Instagram близько 80 повідомлень на місяць. Це означає, що в разі монетизації її творці могли б заробити до 2,66 мільйона доларів (понад 100 млн гривень) за один місяць.

Мікела Соуза — $20 828 (майже 790 тисяч гривень) за пост

Модель посідає друге місце в рейтингу АІ-інфлюенсерів із найвищим потенціалом заробітку в Instagram. За оцінками експертів, вона може заробити до 20 828 доларів за один пост у соцмережі.

Мікела Соуза Фото: lilmiquela/Instagram

Мікела, яка публікується в Instagram під ніком @lilmiquela, описує себе як "19-річного робота" і може похвалитися 2,6 мільйонами підписників. Її творцям, Тревору Макфедрісу і Сарі ДеКоу, не доводиться покладатися на рекламні пости, щоб заробити на життя, адже їхнє творіння Lil Miquela співпрацює з цілою низкою великих брендів, таких як BMW і Samsung, а також рекламує Calvin Klein. В одному з роликів вона навіть розділила поцілунок із зіркою подіуму Беллою Хадід.

Алара Ікс — 5 842 долари (221 тисячу гривень) за пост

Ця модель посідає третє місце і може заробити до 5 842 доларів за рекламний пост в Instagram завдяки своїм 499 тисячам підписників. За останній рік у її профілі було зроблено 32 записи. У разі монетизації творці Алари Ікс могли б заробити до 186 944 доларів (понад 7 млн гривень). Видання зазначає, що це на 17 % більше за середню зарплату старшого інженера-програміста, який працює в Microsoft.

Алара Ікс Фото: iamxalara/Instagram

Компанія IAMX Digital Human створила Алару Ікс, відому в мережі як @iamxalara, як першого з багатьох людиноподібних цифрових аватарів. Їхня мета — стати однією з перших компаній, які привнесуть людиноподібні аватари в метавсесвіт, відкривши нову еру інтерактивних історій за допомогою віртуальної та змішаної реальності.

Таласія Пов — 5 334 долари (201 тисяча гривень) за пост

Завдяки 460 тисячам підписників віртуальна красуня посідає четверте місце за рівнем заробітку, отримуючи 5 334 долари за кожен рекламний пост на Instagram. На платформі вона відома під ніком @thalasya_ і описує себе першим індонезійським цифровим людським персонажем.

Таласія Пов Фото: thalasya_/Instagram

Востаннє вона офіційно публікувалася 26 місяців тому, і якби відтоді її творці дотримувалися графіка по одному рекламному посту на місяць, вони могли б зібрати до $138 000 (понад 5,2 млн гривень). На думку видання, ця сума дорівнює заробітку середнього індонезійського робітника приблизно за 20 років.

Лея Лав — $5 334 (201 тисяча гривень) за пост

Модель посідає п'яте місце і також може похвалитися таким самим заробітком, що й Таласія Пов. Створена компанією Cosmiq Universe AG, @leyalovenature поєднує у своїх постах цифрове моделювання та захист довкілля. Вона навіть є співавтором бестселера "Життєві цінності: Коли мрії стають реальністю" разом із колегою по аватару Cosmiq Айєю Стеллар.

Лея Лав Фото: leyalovenature/Instagram

За останній місяць на сторінці Леї було сім публікацій, і якби вони були рекламними, вона могла б заробити близько 37 000 доларів (майже 1,4 млн гривень).

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