Почала хвилюватися: мама помітила, що в школі змінили зачіску доньки без її дозволу

Перед походом до школи жінка зібрала волосся дівчинки у два великі пучки, які, як вона сподівалася, залишаться недоторканими протягом дня. Однак повернувшись додому вона помітила іншу зачіску.

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Жінка була спантеличена рішенням шкільного асистента 5-річної доньки змінити її зачіску без попереднього дозволу. Бажаючи дізнатися причину такого вчинку, мама дитини звернулася до користувачів батьківського форуму Mumsnet.

Жінка, яка не захотіла називати своє ім'я, серйозно засмутилася після того, як зрозуміла, що шкільна вихователька змінила зачіску її молодшої доньки.

Перед тим як відвести дівчинку до школи, мама зібрала її густе хвилясте волосся у два великі пучки, які, як вона сподівалася, залишаться недоторканими протягом дня. Однак дорогою додому вона побачила, що в її 5-річної доньки нова зачіска.

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Дівчинка повернулася додому із заплетеним волоссям у дві окремі косички, що змусило її маму замислитися, чому в школі вважали за потрібне змінити зачіску, не запитавши її дозволу.

"Коли я забирала її зі школи, у неї були дві косички замість зібраного в пучок волосся. Я не помічала цього цілу вічність, поки вона не опинилася в машині. Тільки потім я згадала, що це не так, як ми робимо щоранку. Я запитала мою доньку, чому її зачіска змінилася, і вона сказала, що вихователька покликала її по обіді, розпустила волосся і заплела його", — написала жінка.

Ілюстративне фото Фото: Pinterest

Жінка почала хвилюватися, що працівниця школи вчинила так тому, що в її доньки могли бути гниди (яйця вошей). Однак вона вважає, що в цьому випадку її мали поінформувати.

"Я спочатку подумала, що це гниди, але нам завжди повідомляє про це вчитель того ж дня, плюс приходить електронний лист. Може, їй просто не сподобався стиль?" — запитала мама наприкінці.

Багато батьків на форумі поспіши поділитися своїми здогадками. На їхню думку, найімовірніше, дівчинка поскаржилася на зачіску або один з її пучків розпустився, тому виховательці довелося вжити заходів.

"Я працюю в початковій школі і ніколи б так не вчинила. Це здається дивним. Єдине, що мені спадає на думку, це те, що волосся було в неї перед обличчям і вона сказала, що воно заважає. Думаю, це єдина причина, з якої я б стала чіпати волосся чужої дитини", — написала одна жінка.

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