"Найкращий день у житті став найгіршим": жінка була заміжньою всього 60 хвилин (фото)

Наречена втішає себе думкою, що вони з чоловіком встигли промовити шлюбні обітниці та присягнути одне одному в коханні.

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44-річна Джонні Девіс з Небраски, що в США, була одруженою всього 60 хвилин. Під час весільної церемонії її 48-річний наречений Торазе несподівано схопився за серце і впав. На жаль, лікарям не вдалося врятувати йому життя. Про цю історію написало видання The Sun.

За словами Джонні, того дня чоловік раптом поскаржився, що не може дихати та попросив води. Наречена подумала, що коханому стало зле через спеку та тісний весільний костюм, а вже за мить він впав на підлогу.

44-річна Джонні Девіс з Небраски овдовіла на власному весіллі Фото: Johnnie Davis

Швидка допомога приїхала за лічені хвилини, однак лікарі уже нічого не могли вдіяти. Як пізніше з’ясувалося, у нареченого відірвався тромб, це спричинило зупинку серця.

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Наступні тижні Джонні намагалася оговтатися від шоку. До того ж їхня сім'я нещодавно втратила ще кількох членів. Оскільки чотирирічна дочка О'Шин постійно питала про тата, жінці довелося пояснювати, що він уже ніколи не повернеться.

Джонні разом зі своїм коханим на весіллі Фото: Johnnie Davis

Попри це Джонні втішає себе думкою, що вони з чоловіком встигли промовити шлюбні обітниці та присягнути одне одному в коханні.

Тепер вона намагається пережити втрату і рухатись вперед.

"Це було дуже важко, але я намагаюся жити далі, наскільки це можливо. О'Шин постійно запитує про свого тата, і я вожу її до нього на могилу. Можливо, він був моїм чоловіком лише годину, але я подбаю про те, щоб пам'ять про нього тривала все життя", — додала Джонні.

Джонні Девіс з родиною Фото: Johnnie Davis

До речі, це вже не перша подібна історія. Раніше Фокус писав про наречену, яка подала на розлучення всього за 48 годин після весілля з чоловіком, бо він не поважав її прохання в день їхнього весілля.

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