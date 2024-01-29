Жителі проти: мільйонер хоче перетворити невелике село на своє "іграшкове містечко"

Майкл Берч уже встиг придбати кілька котеджів, величезну ферму, місцевий супермаркет і магазин із продажу риби та чипсів.

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Місцеві жителі маленького британського села Вулфардісуорсі (Вулсері) обурюються після того, як мільйонер Майкл Берч купив більшу його частину і вирішив перетворити його на своє власне "іграшкове містечко". Про це пише Daily Star.

Унаслідок таких придбань підприємця ціни на нерухомість злетіли вгору, а молоді сім'ї були змушені покинути район.

Майкл Берч, який у 2008 році продав відому в Європі соціальну мережу Bebo компанії AOL за 800 мільйонів фунтів стерлінгів, а через кілька років викупив її за 1% від цієї суми, скуповує нерухомість у невеликому селі Вулсері, Північний Девон. За словами місцевих жителів, замість того, щоб повернути йому колишню славу королівської фермерської громади, він почав будувати гігантські особняки, щоб зробити це місце схожим на знімальний майданчик. Вони стверджують, що це стало причиною ворожнечі між ними та багатієм.

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Дії мільйонера Майкла Берча не сподобалися жителям села Вулсері Фото: Wikipedia

Видання зазначає, що наразі Берч придбав кілька котеджів, величезну ферму, місцевий супермаркет і магазин із продажу риби та чипсів. Однак бізнесмен також створив близько 65 нових робочих місць у районі завдяки своєму проєкту, який отримав назву The Collective. Але місцевих жителів це не втішає.

"Це одна велика фальшивка — центр схожий на споруджуваний знімальний майданчик. Вулсері був традиційним фермерським селом, що належало звичайним, працьовитим, сільським жителям. У ньому не було нічого модного. Відтоді як Берч зайняв цей магазин, він став іншим — нові гроші, інші люди, інші погляди. Що стосується самого закладу, то ціни там просто позамежні. Я туди більше не піду. Село тепер жахливе, і я переїду в інше місце. Насправді мені не терпиться виїхати", — розповів журналістам один із них.

Жителі села впевнені, що дії бізнесмена зіпсують імідж фермерського села Фото: tripadvisor

Інший чоловік, 88-річний Десмонд Віллеттс, стверджує, що мільйонер проігнорував жителів, коли оприлюднив свої плани, і ось уже дев'ять років триває будівельний хаос.

"Я не сумніваюся, що він зробив багато хорошого для Вулсері. Але він також скористався нами, а це недобре. Усі знають, що в майбутньому виникнуть проблеми — більше відвідувачів, більше машин, і людям потрібно визнати й обговорити ці речі", — сказав він.

Видання зазначає, що Берч поки ніяк не коментував ситуацію. Однак нещодавно підприємець заявив, що спочатку не планував купувати стільки, скільки купив.

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