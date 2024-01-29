Почала кричати: жінка знайшла зуб щура всередині шоколадного батончика Snickers (фото)

Пейтон Девіс надкусила батончик і виплюнула в руку шматок із тим, що не змогла розкусити. Це викликало в неї біль у роті, після чого жінка звернулася до фахівців зі своєю "знахідкою".

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Пейтон Девіс зі США розповіла, що знайшла щурячий зуб усередині шоколадного батончика Snickers. Про це пише WLBT.

Жінка купила батончик у листопаді в магазині Family Dollar в окрузі Понтоток, штат Міссісіпі. Вона надкусила батончик і виплюнула в руку шматок із тим, що не змогла розкусити. Спочатку вона думала, що це горіх. Однак "інгредієнт" виявився твердішим.

Американка стверджує, що після цього нього в неї заболіло в роті. Тоді вона почала кричати, кличучи свого сина.

"Я віднесла це до місцевого стоматолога, він подивився і сказав, що це точно не людський зуб. Можливо, це зуб гризуна", — розповіла постраждала.

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Пейтон Девіс вирішила найняти адвоката Фото: WLBT

Девіс найняла адвоката Д. Дж. Грегорі з юридичної фірми "Грегорі" в Сальтільо, штат Міссісіпі.

"Наскільки я розумію, вона зв'язалася з компанією Mars (виробник Snickers), і досить швидко, я думаю, вони зрозуміли, що у них виникла проблема з обслуговуванням клієнтів. Вони надіслали їй кілька купонів. А після того, як вона відкусила від батончика і виявила зуб тварини, що може бути кращим за купони на той самий продукт, у якому ви щойно виявили цей зуб щура? Цей досвід буде переслідувати її, і вона розглядає всі можливі варіанти подальшого судового розгляду", — сказав Грегорі.

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