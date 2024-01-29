Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Фан

Клієнтка поскаржилась на кур'єра через сморід від їжі: запис з вебкамери викликав у неї шок

Кур'єр, доставка їжі, Китай, туризм, мандрівки курйозні історії, приколи, дивні випадки, пес, собака, тварини
Фото: baidu | Кур'єр запевнив туристку, що їжа була в належному стані

Засоромлена своєю поспішною реакцією жінка зателефонувала працівникові служби доставки й попросила вибачення.

Related video

Мандрівниця з Китаю була шокована, коли отримала їжу, замовлену в службі доставки. Жінка побачила, що пакунок із харчами весь залитий сечею, і відразу запідозрила кур'єра. Про це пише видання South China Morning Post.

Повідомляється, що туристка зупинилася у гостьовому будинку в північній провінції Хебей.

Коли кур'єр приніс замовлення і поклав пакунок біля дверей номера, клієнтка отримала повідомлення на телефон. Проте, відкривши двері, вона з жахом помітила, що пакет з їжею весь мокрий та жахливо смердить.

Читайте також:

Не знала про "прокляття": туристка вкрала сувенір із сакрального міста та занапастила себе

Не могла повірити своїм очам: жінка знайшла у рисові шокуючий "сюрприз"

"Якесь божевілля": дівчина влаштувала скандал через чайові для каси самообслуговування

Обурена жінка відразу надіслала фото свого зіпсованого замовлення працівникові служби доставки зі звинуваченнями: "Як ви могли так вчинити?! Це неприпустимо!".

Однак кур’єр запевнив її, що немає до цього жодного стосунку.

Кур'єр, доставка їжі, Китай, туризм, мандрівки курйозні історії, приколи, дивні випадки, пес, собака, тварини Fullscreen
Клієнтка побачила, що пакунок із харчами весь залитий сечею
Фото: baidu

"Чому б вам просто не визнати це? Ми з вами – єдині люди, які торкалися сумки з їжею, і навряд чи я могла помочитися на власну їжу, чи не так?" – кричала вона.

Скільки б водій не доводив свою невинуватість, клієнтка йому не вірила, тож чоловік запропонував переглянути записи з камер відеоспостереження. На плівці можна побачити, як до пакета підбігає сусідський пес і "мітить" його.

Кур'єр, доставка їжі, Китай, туризм, мандрівки курйозні історії, приколи, дивні випадки, пес, собака, тварини Fullscreen
Пес "мітить" посилку туристки
Фото: baidu

Засоромлена своєю поспішною реакцією жінка зателефонувала кур’єру і попросила вибачення.

У коментарях в соціальних мережах люди називають цю ситуацію дуже кумедною.

  • "Ха-ха, який неслухняний пес"
  • "Собака пожартував"
  • "Пес, мабуть, відчув запах апетитної їжі"
  • "Можна було б здогадатися і без перегляду камер відеонагляду"
  • "Важка робота у кур’єрів, скажу я вам"

До речі, з кур’єрами досить часто трапляються курйозні історії. Раніше Фокус писав, як кур'єр Amazon вирішив викинути посилку британки у відро для сміття.

Читайте також:

Житло надають, досвіду не треба: на розкішному острові пропонують "роботу мрії"

Вперше за 200 років: чоловік виловив у протоці Темзи вкрай рідкісну рибу

Чоловік знайшов у підвалі 40-річний напій з "дивними" властивостями