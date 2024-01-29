"Врятував нам життя": пасажир на знак протесту відкрив двері й вийшов на крило літака (відео)

Щонайменше 77 пасажирів підписали заяву на підтримку вчинку цього чоловіка. За їхніми словами, затримка рейсу і відсутність свіжого повітря в салоні загрожували їхньому здоров'ю та безпеці.

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Пасажира рейсу авіакомпанії AeroMexico заарештували після того, як він відкрив аварійний вихід і вибрався на крило літака, що стояв в аеропорту Мехіко. Інші пасажири заявляють, що його дії були вимушеним заходом після 4-годинного очікування вильоту без вентиляції та води. Про це пише видання New York Post.

Інцидент стався в четвер, 25 січня, на борту рейсу AM672, який мав вилетіти до Гватемали о 8:45 ранку за місцевим часом. Однак через необхідність додаткового техобслуговування рейс відклали. Пасажири змушені були чекати в салоні без увімкненого кондиціонера та води.

Об 11:37 терпець одного з пасажирів увірвався. Він відкрив аварійний вихід і вибрався на крило, але згодом повернувся. За даними аеропорту, цей чоловік добровільно здався поліції.

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Щонайменше 77 пасажирів підписали заяву на підтримку його вчинку. За їхніми словами, затримка рейсу і відсутність свіжого повітря в салоні загрожували їхньому здоров'ю та безпеці.

"Він врятував наші життя", – йдеться в колективній заяві.

На відео, записаному на борту літака, видно, як пасажири обмахуються віялом і просять у стюардеси води.

Як випливає з рапорту, поданого в аеропорт, через курйозний інцидент довелося змінювати літак.

Наразі невідомо, чи залишається пасажир під вартою, а також, чи буде висунуто проти нього обвинувачення. Керівництво аеропорту та авіакомпанії поки що не прокоментували інцидент.

Пасажири змушені були чекати в салоні без увімкненого кондиціонера та води. Фото: AP

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 32-річного професора університету Лукаса Гонсалвес Діаса, який провів 11 годин у туалеті літака. Це сталося після того, як він відчув запах риби.

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