"З-під куль — до Франції": зоозахисники евакуювали з України трьох левів (фото)

Українські леви тепер починають своє нове життя в Бургундії, де вони скористаються вольєром площею 5000 м² після адаптації.

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Трьох левів — одного самця і двох самиць — було перевезено з України в зоологічний парк біля міста Діжон у регіоні Бургундія (Франція). Подорож зайняла майже 88 годин, повідомляє медіа BILD.

Самець Атлас був 18-місячним левеням, його забрала під опіку жінка, яка доглядала за ним від народження. Вона пояснила, що останнім часом тварина почала проявляти агресивну поведінку, ймовірно, через часті звуки пострілів. Тому було ухвалено рішення підшукати леву новий дім. Крім того, у дикої кішки були незадовільні умови утримання: лев бігав по колу з іншим левеням у клітці площею всього 12 м².

Лев Атлас жив у невідповідних для нього умовах Фото: IFAW

До Франції також евакуювали левиць, на ім'я Луладжа і Королева. Їм майже два роки; обидві були врятовані із зони конфлікту в Донецькій області.

Цю левицю вивезли з-під обстрілів на Донеччині Фото: Parc de l'Auxois

Леви були тимчасово розміщені в центрі охорони дикої природи під Києвом, а потім за сприяння Міжнародного фонду захисту тварин перевезені на польсько-український кордон. Звідти їх перевезли до Франції. Українські леви починають своє нове життя в Бургундії. Тварин розмістили в парку Оксуа — великому природному центрі, площею 40 гектарів, що налічує приблизно 500 тварин. Після адаптації леви житимуть разом у вольєрі площею 5 тисяч квадратів.

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Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що в Києві внаслідок обстрілів постраждала левиця. За словами волонтерів, уламки ракети впали за 300 метрів від вольєра левиці. Вона не травмувалася фізично, проте отримала контузію. Зараз левиця отримує необхідне лікування.

А 2020 року стало відомо, що харків'янин тримає у себе вдома дорослого лева. Цілодобово за твариною доглядають 2 людини, а вночі хижак гуляє територією будинку.