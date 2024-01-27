Лише одне слово: чоловік потрапив за ґрати через орфографічну помилку (фото)

Спочатку Гері Янг заперечував свою провину, але потім співробітники попросили його написати слово, яке він постійно писав із помилкою.

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Житель Великої Британії опинився за ґратами через орфографічні помилки. Суд заборонив 48-річному Гері Янгу спілкуватися з колишньою подругою, однак чоловік продовжив писати їй, використовуючи чужий акаунт. Про це пише Kent Online.

Жінка впізнала свого переслідувача за стилем письма, особливо за характерною лексикою та орфографічними помилками. Чоловік завжди неправильно писав слово "Сомерсет" (Somerset — Sommerset). Після її скарги в поліцію Янга заарештували.

Спочатку чоловік усе заперечував, але поліцейські попросили його написати слово "Сомерсет". За порушення судової заборони британця засудили до року позбавлення волі.

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Потім 48-річний чоловік зізнався, що зв'язався зі своєю колишньою партнеркою, сказавши, що був у стані алкогольного сп'яніння та хотів лише побажати їй добра.

За порушення судової заборони британця засудили до року позбавлення волі Фото: Kent online

На момент скоєння злочину на нього поширювався запобіжний захід, а також умовний вирок, винесений у березні минулого року за три злочини, пов'язані з оголенням.

"Наприкінці бесіди обвинувачений заявив, що надсилав повідомлення не зі шкідливості, що він бажав жертві всього найкращого та що хотів жити далі", — розповів прокурор Крейг Еванс.

Видання зазначає, що дев'ять років тому Янг також був засуджений за те, що докучав іншій жінці телефонними дзвінками відвертого характеру.

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