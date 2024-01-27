Небезпечна набережна: чоловік упав із висоти, заснувши під час їзди на електроскутері

Старший коронер Найджел Парслі пригадав курйозний випадок і попередив міську раду, що таке може повторитися в майбутньому, якщо не буде встановлено бар'єрів або попереджувального знака.

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У Великій Британії чоловік, який пересувався на скутері, помер після того, як заснув і з'їхав із набережної просто в море. Про цю історію згадує британське видання Metro.

Джон Грей отримав множинні переломи ребер після падіння на пляжі Феліксстоу в Саффолку з висоти кількох футів на пісок внизу.

Чоловік помер через чотири дні, 13 липня 2022 року, після розвитку дихальної недостатності.

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Нещодавно старший коронер Найджел Парслі пригадав курйозний випадок і попередив Раду Східного Саффолка, що такі падіння можуть статися в майбутньому, якщо не буде встановлено бар'єрів або застережливих знаків. Він написав у звіті про запобігання майбутнім смертям, що містер Грей помер тому, що не було жодного бар'єра, щоб запобігти падінню.

Ілюстративне фото Фото: Mobility Scooters

Містер Парслі сказав, що на дізнанні було заслухано свідчення про те, що висота падіння з краю набережної на пісок у тому місці, де впав чоловік, становила приблизно п'ять футів (1,5 метра). Суду повідомили, що в низці місць висота від краю набережної до землі могла змінюватися.

У звіті зазначається, що незвичайні умови припливу та/або погодні умови можуть значно змінити відстань падіння за короткий проміжок часу. Тому в місцях підвищеного ризику слід встановити постійні бар'єри. В інших місцях потрібно використовувати знаки та/або намальовані мітки, щоб підкреслити ризик потенційного падіння. Рада Східного Саффолка має відповісти на звіт Парслі до 15 березня.

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