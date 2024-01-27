Небезпечна набережна: чоловік упав із висоти, заснувши під час їзди на електроскутері
Старший коронер Найджел Парслі пригадав курйозний випадок і попередив міську раду, що таке може повторитися в майбутньому, якщо не буде встановлено бар'єрів або попереджувального знака.
У Великій Британії чоловік, який пересувався на скутері, помер після того, як заснув і з'їхав із набережної просто в море. Про цю історію згадує британське видання Metro.
Джон Грей отримав множинні переломи ребер після падіння на пляжі Феліксстоу в Саффолку з висоти кількох футів на пісок внизу.
Чоловік помер через чотири дні, 13 липня 2022 року, після розвитку дихальної недостатності.
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Нещодавно старший коронер Найджел Парслі пригадав курйозний випадок і попередив Раду Східного Саффолка, що такі падіння можуть статися в майбутньому, якщо не буде встановлено бар'єрів або застережливих знаків. Він написав у звіті про запобігання майбутнім смертям, що містер Грей помер тому, що не було жодного бар'єра, щоб запобігти падінню.
Містер Парслі сказав, що на дізнанні було заслухано свідчення про те, що висота падіння з краю набережної на пісок у тому місці, де впав чоловік, становила приблизно п'ять футів (1,5 метра). Суду повідомили, що в низці місць висота від краю набережної до землі могла змінюватися.
У звіті зазначається, що незвичайні умови припливу та/або погодні умови можуть значно змінити відстань падіння за короткий проміжок часу. Тому в місцях підвищеного ризику слід встановити постійні бар'єри. В інших місцях потрібно використовувати знаки та/або намальовані мітки, щоб підкреслити ризик потенційного падіння. Рада Східного Саффолка має відповісти на звіт Парслі до 15 березня.
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