Квартира в гаражі: незвичайне житло з одним вікном здивувало користувачів соцмереж (відео)
Творчиня контенту Лія Александра показала свій новий будинок. Усередині є простора кухня, ванна кімната й окрема спальня. За словами жінки, житло допомагає їй економити.
27-річна Лія Александра зі США розповіла, що живе в переобладнаному гаражі на чотири машини. Вона показала свій незвичайний будинок із одним вікном в одному зі своїх роликів у TikTok.
Відеозапис швидко став вірусним і набрав понад 1,4 мільйона переглядів.
Жінка з Південної Каліфорнії живе в переобладнаному гаражі. Користувачі соцмережі були вражені її незвичайним і затишним житлом. Її "квартира в гаражі" має обладнану кухню, ванну кімнату й окрему спальню.
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"Це ідеальний розмір для мене, мені не потрібно більше", — сказала Лія, показуючи на камеру приміщення.
Американка влаштувала для своїх глядачів невелику екскурсію по своєму новому будинку. Авторка контенту, яка любить економити, каже, що це житло допомагає їй у цьому.
"Мені подобається робити речі доступними. Тому що тоді я економлю гроші", — зазначила дівчина.
Александра, яка живе в Південній Каліфорнії, розповіла, що платить за переобладнаний гараж 1300 доларів, включно з усіма комунальними послугами та Wifi.
"Перш ніж хтось скаже, що моя оренда не дешева, я живу в Сокалі. Це дешево", — заявила вона.
Александра не повідомила, кому належить гараж, у якому лише одне вікно, але The Sun повідомляє, що він належить "незнайомцю". Під час 3-хвилинної екскурсії жінка показала велику кухню в гаражі, оснащену духовкою, мікрохвильовою піччю та габаритним холодильником. Вона також дала глядачам можливість зазирнути у ванну кімнату й окрему спальню з єдиним вікном у квартирі.
@leahbbyxo my garage conversion apartment tour 🫶🏼 #a#apartmenttourh#homedecorh#housetourg#garageconversion ♬ original sound - leah alexandra
Глядачі та підписники американки погодилися, що переобладнаний гараж має приголомшливий вигляд.
"Він більший, ніж квартира з двома спальнями в Нью-Йорку… І він прекрасний, ви чудово впоралися", "Дуже, дуже красиво", "Мені подобається ваш прекрасний будинок", — писали вони.
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