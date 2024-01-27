Головоломка для "геніїв": знайдіть за 8 секунд незвичайну шахову фігуру (фото)

Новий тест пропонує людям чудову можливість перевірити свої навички спостережливості. Їм потрібно виявити непарне число всього за 7 секунд. Це безперечно складне випробування, але цілком здійсненне.

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У новій візуальній головоломці людям належить помітити незвичайну шахову фігуру, яка ховається серед інших на картинці. Вона ховається на виду, але її дуже складно помітити через велику кількість інших елементів. Перевірити свою уважність пропонує британське видання Daily Star.

На думку авторів тесту, тільки "генії" можуть помітити її за 8 секунд.

Видання зазначає, що мозок людини, найімовірніше, автоматично виправить так, щоб вона мала такий самий вигляд, як і інші фігури, на які вона дивиться. Це безперечно складне випробування, але цілком здійсненне.

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Головоломка пропонує гравцям чудову можливість перевірити свої навички спостережливості. Оптичні ілюзії покликані збивати людей з пантелику, змушуючи їх гадати, де вони могли помилитися. У цьому непростому завданні людям належить знайти шахову фігуру, яка відрізняється від інших на картинці.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Daily Star

Це випробування не тільки на зір, а й на здатність вашого мозку сканувати, ідентифікувати та реагувати на зображення.

Дослідження, проведене Ексетерським університетом і Королівським коледжем Лондона, показало, що подібні вправи допомагають дорослим людям краще запам'ятовувати інформацію і покращують роботу мозку на цілі десятиліття. Деякі експерти також вважають, що вони сприяють розвитку латерального мислення, що дає нам змогу почуватися творчими та повноцінними людьми.

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви помітити приховану в оптичній ілюзії тварину за 8 секунд?

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