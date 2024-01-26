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Стояв і дивився: чоловік підпалив мотоцикл сусіда, щоб зігрітися (фото)

Пожежа на вулиці, підпал мотоцикла, було холодно, хотів зігрітися, мотоцикл сусіда, мототранспорт, поліція, розслідування
Фото: YouTube | Ілюстративне фото

Під час арешту Кішан Кумар розповів співробітникам поліції, що підпалив транспортний засіб через те, що йому було холодно.

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У четвер, 25 січня, коли Делі (Індія) охопив пронизливий холод, чоловік із району Пул Прахладпур імовірно підпалив мотоцикл, щоб зігрітися. Про це пише NDTV.

На опублікованих у соціальних мережах кадрах видно, як Кішан Кумар підпалює мотоцикл, припаркований у провулку в блоці GC. Чоловік деякий час стояв перед двоколісним транспортом, що палає.

"Близько третьої години ночі Кумар підпалив мішок, що зберігався на мотоциклі Hero Splendor, за допомогою сірників", — сказав офіцер поліції.

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Помітивши, що мотоцикл горить, його власник і ще один сусід вийшли зі своїх будинків і викликали правоохоронні органи.

"Ми отримали дзвінок о 04:37 ранку, і на місце було направлено команду. Пожежу вдалося ліквідувати за допомогою пожежників, але на той час мотоцикл повністю згорів", — сказав офіцер.

Пожежа на вулиці, підпал мотоцикла, було холодно, хотів зігрітися, мотоцикл сусіда, мототранспорт, поліція, розслідування Fullscreen
Пожежу вдалося ліквідувати за допомогою пожежників, але на той час мотоцикл повністю згорів
Фото: X (Twitter)

За словами поліцейських, вони встановили особу Кумара за записами камер відеоспостереження і заарештували його у власному будинку. Кумар розповів поліції, що підпалив мотоцикл, через те що йому було холодно. Чоловікові висунуто обвинувачення за статтею 435 (Підпал або вибухових речовин з метою завдання шкоди) МПК.

За словами очевидців, деякі жителі бачили, як перед інцидентом він сидів у моторикші, припаркованій неподалік.

Кумар працює муляром і живе зі своєю сім'єю в тому ж кварталі, де стався інцидент. Поліція провела медичний огляд, щоб з'ясувати, чи не перебував він під впливом алкоголю або будь-яких наркотичних речовин. Його продовжують допитувати, повідомили в поліції.

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