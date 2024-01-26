Стояв і дивився: чоловік підпалив мотоцикл сусіда, щоб зігрітися (фото)

Під час арешту Кішан Кумар розповів співробітникам поліції, що підпалив транспортний засіб через те, що йому було холодно.

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У четвер, 25 січня, коли Делі (Індія) охопив пронизливий холод, чоловік із району Пул Прахладпур імовірно підпалив мотоцикл, щоб зігрітися. Про це пише NDTV.

На опублікованих у соціальних мережах кадрах видно, як Кішан Кумар підпалює мотоцикл, припаркований у провулку в блоці GC. Чоловік деякий час стояв перед двоколісним транспортом, що палає.

"Близько третьої години ночі Кумар підпалив мішок, що зберігався на мотоциклі Hero Splendor, за допомогою сірників", — сказав офіцер поліції.

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Помітивши, що мотоцикл горить, його власник і ще один сусід вийшли зі своїх будинків і викликали правоохоронні органи.

"Ми отримали дзвінок о 04:37 ранку, і на місце було направлено команду. Пожежу вдалося ліквідувати за допомогою пожежників, але на той час мотоцикл повністю згорів", — сказав офіцер.

Пожежу вдалося ліквідувати за допомогою пожежників, але на той час мотоцикл повністю згорів Фото: X (Twitter)

За словами поліцейських, вони встановили особу Кумара за записами камер відеоспостереження і заарештували його у власному будинку. Кумар розповів поліції, що підпалив мотоцикл, через те що йому було холодно. Чоловікові висунуто обвинувачення за статтею 435 (Підпал або вибухових речовин з метою завдання шкоди) МПК.

За словами очевидців, деякі жителі бачили, як перед інцидентом він сидів у моторикші, припаркованій неподалік.

Кумар працює муляром і живе зі своєю сім'єю в тому ж кварталі, де стався інцидент. Поліція провела медичний огляд, щоб з'ясувати, чи не перебував він під впливом алкоголю або будь-яких наркотичних речовин. Його продовжують допитувати, повідомили в поліції.

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