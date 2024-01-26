Собаки божеволіли: жінка втекла з дому, побачивши "привида" на камерах (фото)

Рейчел Філдс вважає, що фігура, яку вона побачила на записі з камери відеоспостереження, є привидом. Спочатку вона з'явилася, а потім "розчинилася" в повітрі поруч із вуличним ліхтарем.

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43-річна Рейчел Філдс з округу Вулф, штат Кентуккі, США, стверджує, що на записі камери відеоспостереження біля свого будинку вона побачила "примару", що виходить зі своєї могили. Після цього вона незабаром з'їхала. Про це пише The Mirror.

Жінка втекла з "будинку з привидами" після того, як камера відеоспостереження відобразила, як собака її подруги переслідує "привида". За її словами, істота потім просто "розчинилася" в повітрі.

43-річна жінка стверджує, що в той момент вона нічого не бачила з машини, але після перевірки камер відеоспостереження, встановлених на ґанку, помітила на записі "духа". На відео фігура, яку Рейчел вважає примарою, з'являється зліва, вона йде дорогою, потім зникає, з'являється знову, а потім "розчиняється" в повітрі поруч із вуличним ліхтарем.

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Фігура з'являється зліва, вона йде дорогою, потім зникає і знову з'являється Фото: Kennedy News & Media

На той час домогосподарка жила в будинку своєї найкращої подруги в окрузі Вулф, штат Кентуккі, США, але незабаром з'їхала, бо почала думати, що в ньому водяться привиди. Американка вважає, що фігура була одним із померлих родичів її подруги, який похований на кладовищі по інший бік дороги.

"Я сиділа у своєму маленькому мінікупері. Я нічого не розуміла, поки тварини не почали ганятися за чимось, чого я не могла розгледіти. Собаки божеволіли, тож я повернулася в дім, подивилася відео і тільки тоді помітила це. Привид чи дух — неважливо. Люди, які не перейшли на інший бік. Він зникає не один раз, а двічі, і вдруге він розсіюється. Воно проходить прямо перед машиною, але я його не бачила. Це сталося на головній дорозі перед будинком. Там є кладовище. Люди, яким належить цей будинок, їхня сім'я похована там. Я думаю, що це може бути померлий родич жінки, моєї найкращої подруги, яка живе там", — розповіла американка.

Жінка вважає, що фігура була одним із померлих родичів її подруги Фото: Kennedy News & Media

Найкраща подруга Рейчел, яка живе в цьому будинку, також бачила відео і, як повідомляється, була шокована ним.

"Моя знайома побачила ролик, і вона, як і я, була в жаху. Не було жодних речових доказів того, що там взагалі хтось був. Трава мокра, слідів немає, нічого немає. Ми живемо в такому віддаленому районі, що тут ніхто не ходить вечорами. Собаки явно щось помітили. Ми бачили, як близько стояла моя машина, а я нічого не помітила зсередини. Для мене це моторошно", — додала вона.

Рейчел зізнається, що втекла з будинку подруги, бо вважає, що в ньому дуже багато привидів. Вона зазначила, що відтоді як вона переїхала з того місця, з нею більше не відбувалося нічого моторошного.

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