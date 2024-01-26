Жінка подала на розлучення з чоловіком після незапланованої весільної подорожі

Новоспечена дружина після повернення додому заявила, що її чоловік більше дбав про членів своєї сім'ї, ніж про неї. Водночас чоловік заявив, що обраниця просто роздмухує з мухи слона.

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Жінка з міста Бхопал штату Мадг'я-Прадеш (Індія) подала на розлучення з чоловіком лише через вісім місяців після весілля, оскільки чоловік обіцяв їй медовий місяць на Гоа чи за кордоном, але натомість повіз її в одне зі стародавніх міст країни. Про це пише NDTV.

Заява про розлучення була подана жінкою до суду у сімейних справах, де пара пройшла консультацію. Імена подружжя не розголошуються.

Консультант із суду у шлюбних справах Шаїл Авасті розповів місцевим ЗМІ, що пара одружилася в травні минулого року і обидва працюють ІТ-фахівцями. У своїй заяві про розлучення жінка вказала, що вони обидва добре заробляють, а отже, поїздка за кордон на медовий місяць не є для них великою проблемою.

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Жінка розлучилася з чоловіком через 48 годин після весілля

Попри відсутність фінансових труднощів, чоловік жінки відмовився везти її за кордон і наполіг на відвідуванні одного з місць у самій Індії. Він заявив, що має піклуватися про своїх батьків, після чого пара погодилася провести медовий місяць на Гоа або в Південній Індії. Однак пізніше він забронював квитки в Айодг'ю і Варанасі, не попередивши дружину. Чоловік повідомив своїй дружині про зміну планів лише за день до поїздки, сказавши, що вони їдуть у стародавнє місто, оскільки його мати хотіла побувати там перед церемонією освячення храму Рам Мандіра.

Ілюстративне фото Фото: NDTV

Тоді жінка не стала заперечувати проти поїздки й погодилася. Однак після повернення вони сильно посварилися, і 19 січня справа дійшла до сімейного суду в Бхопалі. У своїй заяві вона також стверджувала, що її чоловік більше дбав про членів своєї сім'ї, ніж про неї. Водночас її чоловік заявив, що його дружина просто роздмухує з мухи слона.

Наразі пара проходить консультацію в суді у сімейних справах Бхопала.

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