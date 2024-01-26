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Дівчина показала трюк, що забезпечує "найкращий сон у житті" (фото, відео)

Як швидко заснути, як виспатися, трюк, секрет, лайфхак, відео, прикол, тренди TikTok
Фото: TikTok | Блогерка Келлі Гейлі розказала, як швидко заснути і виспатися

За словами блогерки, це надзвичайно зручно й творить справжні дива.

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Американська блогерка Келлі Гейлі поділилася неочевидним способом, як добре виспатися, за допомогою обгортання обличчя светром. Як саме це працює, дівчина детально розказала у своєму TikTok.

"Я маю найкращий сон у своєму житті вже 4 ночі поспіль. Давайте я покажу вам, як зламати цю систему", – заявила Гейлі у відео, яке наразі набрало понад 12 млн переглядів.

Її метод полягає в наступному: потрібно скласти светр навпіл так, щоб рукава звисали, а потім накинути його на обличчя, але залишивши ніс та рот відкритими. Далі слід щільно загорнути рукава під підборіддя та за голову.

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За словами блогерки, це надзвичайно зручно й творить справжні дива.

Багато користувачів у коментарях визнали, що випробували описаний спосіб і залишилися задоволеними результатом. Дехто пожартував, що Гейлі відкрила секрети "чорної магії".

Як швидко заснути, як виспатися, трюк, секрет, лайфхак, відео, прикол, тренди TikTok Fullscreen
Келлі поділилась лайфхаком, як покращити якість сню
Фото: TikTok

Однак знайшлись і критики, вони висловили занепокоєння щодо безпеки: адже щільне обгортання обличчя кофтою може призвести до задухи чи перегріву.

  • "Я сплю з маскою для сну, а також подушкою на обличчі, на боці і ще однією на талії. Ковдра – аж до рота, тільки ніс відкритий"
  • "Моя найкраща подруга в дитинстві спала, отак загорнувшись"
  • "Я буквально сплю так щоночі"
  • "Ні, це викличе у мене сильний напад паніки"
  • "Прокидався б з думкою, що мене тримають у заручниках"

До слова, на сторінку Келлі Гейлі в TikTok підписалось понад 49 тисяч осіб.

@calliegaley Loling at myself but I swear it works just try it #grwm #getreadywithme #haul #nightroutine #morningroutine #foryou #foryoupage #fyp #sleep #sleephack ♬ original sound - CALLIE GALEY

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.