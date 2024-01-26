Левеня у кабріолеті Bentley шокувало жителів курортного містечка (відео)

Купувати цих тварин у Таїланді не заборонено законом, однак потрібно отримати офіційний дозвіл від чиновників.

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Поліція Таїланду заарештувала жінку на ім'я Саванджит Косунгнерн після того, як її домашнє левеня побачили у салоні Bentley на вулицях курортного міста Паттайя. Як пізніше виявилось, у хазяйки тварини не було на це офіційного дозволу, пише The Telegraph.

Скандал розгорівся, коли у мережі опублікували відео, на якому можна побачити левеня з ошийником, що сидить на задньому сидінні білого кабріолета Bentley. За кермом був друг власниці небезпечного звіра, громадянин Шрі-Ланки.

Левеня в розкішному авто привернуло увагу жителів курортного містечка Фото: YouTube

Хоч придбання левів у Таїланді не заборонене законом, однак звіра потрібно офіційно зареєструвати.

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За попередніми даними, Саванджит придбала левеня у тайця з провінції Накхонпатхом. Продавець допоміг доставити тварину до Паттайї, проте перед цим не перевірив, чи нова власниця має відповідні документи на утримання. Саме тому їхня угода визнається незаконною.

Жінці пред'явлено обвинувачення у володінні дикою твариною без дозволу. За це їй загрожує до одного року в'язниці та штраф до 100 тисяч батів (близько 106 тис. грн).

Поліція також хотіла арештувати шрі-ланкійця, який катався з левом на Bentley й жив з ним на своїй орендованій віллі з басейном. Однак правоохоронцям не вдалося цього зробити, оскільки підозрюваний вже покинув Таїланд. Йому загрожувало до пів року в'язниці та штраф у 50 тисяч бат (близько 53 тис. грн) за вигул звіра у громадському місці.

Окрім того, буде покарано тайця, який продав левеня Саванджит без перевірки документів.

За офіційними даними, у Таїланді наразі легально утримуються 224 леви.

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