Пасажир літака через невдалий жарт в месенджері підняв у повітря винищувачі

18-річному Адіті Вермі пред'явлено обвинувачення у порушенні громадського порядку. Якщо його визнають винним, то можуть зобов'язати виплатити штраф понад 120 тисяч доларів.

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Пасажир авіакомпанії easyJet, який змусив іспанські військово-повітряні сили підняти в небо винищувачі, постав перед судом. Про це пише видання The Telegraph.

Повідомляється, що у липні 2022 року 18-річний Адіті Верма разом зі своїми друзями летів авіакомпанією easyJet з лондонського аеропорту Гатвік на іспанський курорт Менорка.

Перед вильотом Верма написав своєму другові в Snapchat: "Лечу підривати літак (я член руху "Талібан")".

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Служби безпеки переловила це підозріле повідомлення й передала інформацію іспанській владі, яка, своєю чергою, відправила за авіалайнером два винищувачі F-18. Ті супроводжували літак аж до посадки в аеропорту прибуття.

"Я не планував викликати паніку в суспільстві або заподіяти комусь шкоду", – пояснив Верма в суді і додав, що це був "поганий жарт" у приватній розмові з друзями.

Адіті Верма постав перед судом через невдалий жарт про Талібан і підрив літака Фото: DMS/GC/SOLARPIX

Спочатку хлопець подумав, що винищувачі супроводжують літак у межах військових навчань, пов'язаних з російсько-українською війною.

Пасажирові пред'явлено обвинувачення в порушенні громадського порядку. Якщо його визнають винним, то можуть зобов'язати виплатити штраф понад 120 тисяч доларів. Близько 103 тисяч доларів із цієї суми – відшкодування витрат міністерству оборони Іспанії за виліт винищувачів.

"Адіті не публікував своє повідомлення у Facebook і не рекламував його. Те, що він зробив, еквівалентне жарту в машині з друзями. Цьому хлопчикові було 18 років. На час канікул він вирушив у відпустку з друзями, і це була винагорода за відмінне навчання у школі. Коли хлопці приземлилися в Менорці, то зрозуміли, що потрапили у справжній кошмар", – заявила адвокатка обвинуваченого, просячи у суду м’якшого покарання для свого клієнта.

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