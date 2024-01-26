Танцюючий на злітно-посадковій смузі пінгвін паралізував роботу аеропорту (фото)

Ймовірно, птах проліз під парканом, що оточує злітну смугу. Адміністрація аеропорту вже удосконалила огорожу, щоб у майбутньому не допустити подібних випадків.

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Маленьке синє пінгвіненя "танцювало" на злітно-посадковій смузі Міжнародного аеропорту Веллінгтона в Новій Зеландії, через що довелось затримати кілька рейсів. Про курйозну історію написало місцеве видання Stuff.

Пінгвіна виду корора на горизонті помітив пілот авіакомпанії Air Chathams. Він негайно проінформував співробітників летовища, які вибігти та зловили птаха.

Птаха спіймали і загорнули у рушник Фото: Wellington Airport

"Пілот і пасажири терпляче чекали, поки персонал аеропорту Веллінгтона впорається зі своєю місією – допомогти незвичайному гостю. У той час датчики на злітній смузі показували 50 градусів, тож не дивно, що пінгвінові було там не дуже затишно!" – йдеться в повідомленні аеропорту в соціальних мережах.

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Зазначається, що злітно-посадкова смуга розташована впритул до скелястого узбережжя столиці Нової Зеландії.

Згодом були опубліковані фотографії, на яких можна побачити наляканого пінгвіна, поміщеного в картонну коробку та загорнутого в рушник. Представники аеропорту заявили, що птаха відвезли в зоопарк Веллінгтона, ним займуться фахівці.

"Це дуже незвичайний випадок, раніше такого не траплялося, щоб пінгвін відвідував нас у такий спосіб", – каже інспектор дикої природи аеропорту Веллінгтона Джек Говарт.

Пінгвін врятований і тепер в надійних руках Фото: Wellington Airport

Ймовірно, пінгвін проліз під парканом, що оточує злітну смугу. Адміністрація аеропорту вже удосконалила цю огорожу, щоб у майбутньому не допустити потрапляння "пернатих друзів" у неприємності.

За словами представників зоопарку, спійманому пінгвіну всього 6 тижнів. Птах худий і голодний, але загалом він почувається добре. Ветеринари посадили його на спеціальну дієту для набору ваги.

До слова, корора – найменший у світі вид пінгвінів. Їхній зріст зазвичай становить 25 см, а вага – приблизно 1,1 кг.

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