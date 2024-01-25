Шокоцино: американці готують напої зі снігу, що лежить у них на подвір'ї (відео)

Дотримується трендів у TikTok і американська акторка Різ Візерспун, яка приготувала незвичайний рецепт у себе на кухні. Вона заявила, що це дуже смачно, після чого її шанувальники почали наслідувати приклад.

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Американці замість того, щоб прибирати сніг біля будинків, який заважає, вирішили зробити з нього незвичайні напої, які розбурхали користувачів інтернету. Про це пише Mirror.

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Це всього лише чергова тенденція, яка почала захоплювати інтернет, ідеться в матеріалі. Автори стверджують, що британці дратуються через незручності після снігопадів і починають прибирати опади із доріжок і лобового скла свого автомобіля. Водночас на іншому континенті сніг перетворили на делікатес.

Однією з тих, хто поділився своєрідним рецептом, стала популярна американська акторка Різ Візерспун. Зірка фільму "Блондинка в законі" та серіалу "Ранкове шоу" у своєму ролику, який вона опублікувала в соціальній мережі TikTok, заявила, що це дуже смачно, і так викликала обурення в шанувальників.

На початку відео можна побачити, що вона зачерпує сніг біля будинку в чашки, а потім уже починає творити на своїй кухні.

"Спочатку ми розклали сніг по чашках, додали сироп із солоної карамелі та трохи шоколадного сиропу. Потім ми вирішили додати трохи холодної заварки, щоб надати смаку кави. Це так смачно!" — розповідає американська акторка.

Зірка також додала, що хотіла назвати своє творіння "солоним і сніговим капучино", проте зупинилася на варіанті "шокоцино".

Автори матеріалу зазначили, що користувачі мережі обурилися після рецепта від Різ Візерспун. Вони заявили, що сніг не призначений для того, щоб його вживати як їжу. Ба більше, можна серйозно захворіти. Один із коментаторів також зазначив, що сніг може бути брудним через повітря та вітер.

Знайшлися також і ті, кому припав цей напій до душі. Вони почали "освідчуватися в коханні" цьому незвичайному напою та поділилися своїми результатами в інтернеті.

Загалом думки розділилися. Одні вважають, що "сніговий крем" має право на існування, а інші заявили: "Коли в тебе є ступінь із мікробіології, а люди в TikTok роблять морозиво зі снігу... Сніг — це буквально губка для бактерій".

Нагадаємо, 5 січня повідомлялося, що зірці TikTok заборонили рити тунель під власним будинком. Жінка на ім'я Кала планує побудувати під своїм будинком притулок від шторму. Нещодавно вона зіткнулася з несхваленням сусідів і міської влади.