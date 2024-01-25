"Підземний табір": безхатченки живуть у печерах із меблями та горою сміття (фото)

За словами співробітників поліції, під час перевірки "житлових приміщень" було вивезено майже 3500 кілограмів сміття, для яких знадобилося цілих дві вантажівки і трейлер.

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Бездомні люди в Каліфорнії (США) були помічені в небезпечних печерах на березі річки, в яких жили. Їхні "житла" були обставлені меблями та іншими предметами, а потім очищені поліцією і волонтерами. Про це пише New York Post.

Підземні печери глибиною 7 метрів розташовувалися вздовж річки Туолумн у Модесто, і дістатися до них можна було саморобними сходами, вирубаними в схилі пагорба.

"У цьому районі часто трапляються волоцюги й нелегальні табори, які викликають побоювання через те, що вони фактично є печерами", — ідеться в заяві місцевого поліцейського управління.

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За словами поліцейських, під час перевірки житлових приміщень було вивезено майже 3500 кілограмів сміття, для яких знадобилося цілих дві вантажівки й трейлер. На фотографіях зсередини однієї з печер видно стіл, ящики з припасами і навіть кілька полиць з їжею і приправами. В іншій всередині знайшли стілець та інші речі.

"Нам було важко зрозуміти, як вони помістили туди стільки речей, з огляду на те, як важко було доставити їх у гору і назад", — розповів Кріс Гаптілл, волонтер групи "Operation 9-2-99".

Всередині печер було багато меблів і сміття Фото: нос

Трейсі Рохас, яка живе недалеко від "підземного табору", розповіла журналістам, що якщо печери обрушаться, то можуть постраждати багато людей. Вона сказала, що деякі печери були повністю обставлені постільною білизною. Усередині також знайшли також наркотичні речовини та іншу контрабанду.

"Ви можете бачити гачки на стіні, на яких звисали пляшки та інші речі. Я вважаю, що бездомним потрібно приділяти більше уваги. Вони перебувають у тій точці, коли ви можете бачити, що вони в розпачі", — сказала Рохас.

Загалом під час прибирання поліцейські та волонтери розчистили вісім печер. Вони припускають, що їхні мешканці незабаром повернуться. Офіцери заявили, що продовжують працювати з місцевими службами, щоб "визволити" безхатченків із печер і знайти відповідне житло.

Місцева влада стурбована тим, що ерозія і паводкові води становлять небезпеку для мешканців "підземного табору".

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