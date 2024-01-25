Пенсіонерка залишила близько 60 млн гривень домашнім улюбленцям замість дітей (фото)

Жінка на прізвище Лю змінила свою думку про спадщину, бо діти не відвідували її й не доглядали за нею, коли вона хворіла. За її словами, вони рідко з нею спілкуються.

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Літня жінка з Китаю вирішила залишити свій статок у 20 мільйонів юанів (близько 60 млн гривень) своїм кішкам і собакам і нічого не давати своїм дорослим дітям. Про це пише SCMP.

Пенсіонерка на прізвище Лю з Шанхаю кілька років тому склала заповіт, у якому спочатку не фігурували тварини. Однак вона змінила свою думку про спадщину, тому що її діти не відвідували її і не доглядали за нею, коли вона хворіла. Крім того, вони рідко з нею спілкуються. За словами Лю, її підтримують тільки її домашні кішки та собаки.

Жінка змінила свій заповіт і наполягла на тому, щоб усі її гроші після смерті були спрямовані на догляд за її улюбленцями та їхнім потомством. Місцева ветеринарна клініка була призначена розпорядником її спадщини й відповідає за догляд за тваринами.

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Видання зазначає, що хоча Лю хотіла залишити всі свої гроші безпосередньо своїм вихованцям, це не законно в Китаї. За словами Чен Кая, співробітника головного управління Центру реєстрації заповітів у Пекіні, все ж можна знайти інші варіанти, щоб подбати про її тварин.

"Однак є альтернативні варіанти вирішення цієї проблеми. Нинішній заповіт Лю є одностороннім, і ми б порадили їй призначити людину, якій вона довіряє, для контролю над ветеринарною клінікою, щоб забезпечити належний догляд за тваринами", — додав він.

Жінка все ще може змінити свій заповіт ще раз Фото: Sina Weibo

Інший співробітник східно-китайського відділення Китайського центру реєстрації заповітів сказав, що вони попередили Лю про ризики, пов'язані з передачею всіх її грошей у руки зооклініки, ще до того, як вона склала свій останній заповіт.

"Ми сказали тітоньці Лю, що якщо її діти змінять своє ставлення до неї, вона завжди може змінити свій заповіт ще раз", — сказав чиновник.

Історія Лю викликала жваву дискусію в китайських соціальних мережах про спадщину і сім'ї.

"Як же вона була розчарована і вбита горем, прийнявши рішення нічого не залишати своїм дітям", "Молодець. Якщо в майбутньому моя дочка буде погано до мене ставитися, я теж залишу свій будинок іншим", — писали люди.

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