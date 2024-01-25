Новий власник історичної будівлі шокував містян своїми новими фасадами (фото)

Бізнесмена зобов’язали пофарбувати стіни магазину у "більш відповідний" колір, а також прибрати всі вивіски, включно з підсвіткою.

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Жителів міста Іпсвіч, що у Великій Британії, обурив фасад історичної будівлі, в якій нещодавно відкрили магазин мексиканських солодощів Mexican Candy. Місцева влада зобов’язала нового власника виправити це до кінця місяця, пише видання Metro.

Магазин розташований у будівлі, що має статус пам'ятки архітектури, тож для зміни її зовнішнього вигляду потрібно подати відповідну заяву в місцеві органи влади.

Керівниця міського управління Керол Джонс вимагає, щоб магазин пофарбували в "більш відповідний" колір, а також прибрали всі вивіски, включно з підсвіткою.

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"Ця будівля використовувалась по-різному протягом років, навіть як подарунковий магазин, але вона ще ніколи не виглядала так, як зараз", – каже схвильована Керол Джонс.

Депутат міської ради Джон Кук погодився з її думкою та додав, що правила щодо перепланування існують не просто так й господарі історичної нерухомості зобов’язані їх дотримуватимуться.

Історична будівля зазнала кардинальної трансформації Фото: SWNS

Власник того магазину Абді Мішеван, своєю чергою, запевняє, що вже надіслав відповідну заявку в міську раду. Він сподівається залучити дизайнера до середини лютого, якщо рішення буде схвалено.

"Я просто намагався принести гарну ідею до Іпсвіча. Багато подорожував світом, тож хотів допомогти нашій громаді отримати доступ до продуктів, яких не можна придбати в інших місцях Великої Британії. Коли ми орендували приміщення, то не знали, що будівля є пам’яткою і для зміни потрібно отримати окремий дозвіл. Тепер ми все зробили належним чином", – пояснив підприємець.

До слова, цю будівлю визнали пам’яткою архітектури ще в 1977 році з огляду на її дерев'яний каркас та оздоблення. Раніше тут розташовувалось перукарня, а фасад був пофарбований в сіро-блакитний колір.

Так виглядав будинок раніше Фото: SWNS

Загалом в Іпсвічі налічується понад 600 будівель та споруд, що мають статус пам’яток архітектури вікторіанської та тюдорівської епох.

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