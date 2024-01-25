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Брати, "одержимі" вікінгами, хочуть побудувати Валгаллу з будинками в стилі хоббітів (фото)

Брати будують село вікінгів, село вікінгів Валгалла, скандинавський стиль, хоббіти, Хоббітон, фанати Толкієна, будівництво
Фото: Bertrand Brothers/Facebook | Брати хочуть створити цілорічний кельтський фестиваль

Енді та Нік Бертран використовують свої навички, щоб побудувати десятки будівель у стилі вікінгів на своїй ділянці площею 30 акрів. Після завершення будівництва в їхньому поселенні з'являться гігантська медоварня і житлові будиночки.

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Брати Енді та Нік Бертран, "одержимі" вікінгами, перетворили свою ділянку в лісі в США на невеличке селище в скандинавському стилі, яке вони називають Валгалла. Про це пише Daily Star.

Чоловіки повністю занурилися у спосіб життя вікінгів. Вони навіть власноруч виготовили трони, які стануть центральним елементом їхнього фентезійного поселення.

Однак брати не мають наміру залишати своє невелике скандинавське село тільки собі, оскільки у них є додаткові плани щодо розширення проєкту, розташованого в штаті Монтана, США. Близнюки мають намір надати іншим людям можливість пожити в "середньовіччі з сучасним ухилом".

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Близнюки, які керують компанією Bertrand Brothers Landscaping & Construction, використовують свої навички, щоб побудувати десятки будівель у стилі вікінгів на своїй ділянці площею 30 акрів. Після завершення будівництва у Валгаллі з'являться гігантська медоварня і кілька будиночків у скандинавському стилі для короткострокової оренди, а також кам'яні руни й різьблені реліквії.

Енді та Нік розповіли виданню, що їхня мета — створити цілорічний кельтський фестиваль. Село також буде являти собою сучасний погляд на Середньовіччя.

Брати будують село вікінгів, село вікінгів Валгалла, скандинавський стиль, хоббіти, Хоббітон, фанати Толкієна, будівництво Fullscreen
Брати Енді та Нік Бертран "одержимі" вікінгами
Фото: Bertrand Brothers/Facebook

Брати є також самопроголошеними фанатами Дж.Р.Р. Толкієна. У них день народження в один день із Більбо і Фродо Беггінсами, тому вони планують побудувати на ділянці кілька будинків у стилі Хоббітону.

"Було б чудово розділити це з усіма і мати місце, де люди зможуть по-справжньому зануритися в скандинавську культуру і культуру вікінгів. Ми хочемо, щоб це було повне занурення, повний крок убік від сучасного світу", — розповів Нік.

Брати будують село вікінгів, село вікінгів Валгалла, скандинавський стиль, хоббіти, Хоббітон, фанати Толкієна, будівництво Fullscreen
Брати є також самопроголошеними фанатами Дж.Р.Р. Толкієна.
Фото: Bertrand Brothers/Facebook

Близнюки вважають, що на завершення їхнього "проєкту всього життя" піде 10 років. Поки що єдиними будівлями на величезній території є високі дерев'яні трони, оточені лисячими хутрами і шоломами вікінгів. Також можна помітити сокиру воїна і черепи різних тварин з вирізаними на них кельтськими вузлами.

"Ми ніколи не живемо в сучасному світі просто так. Він просто недостатньо цікавий для нас", — додав Енді.

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