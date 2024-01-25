4-метрова акула-людоїд заплила на мілководдя й розлякала всіх відпочивальників (відео)

Факт появи смертоносної хижачки був підтверджений рятувальною службою за допомогою гелікоптера.

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Біля узбережжя популярного пляжу Сорренто в районі затоки Порт-Філіп, що в Австралії, помітили білу акулу-людоїда завдовжки близько 4 метрів. Тривожне попередження від служби екстрених ситуацій штату Вікторія надійшло о 18:40 у середу, 24 січня. Про це повідомляє видання Daily Mail.

"Якщо ви також побачили акулу, негайно повідомте про це, подзвонивши за номером 000 (це екстрена служба в Австралії), або попередьте рятувальників, якщо знаходитесь безпосередньо на пляжі", – йдеться у повідомленні.

На відео, знятому з дрона, видно, як акула пливе вздовж берега, а місцеві плавці, яких евакуювали з води, вдивляються у море, намагаючись розгледіти смертоносну хижачку.

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Представник служби екстрених ситуацій розповів, що станом на ранок четверга попередження було зняте, оскільки з того часу акула більше не з’являлась у полі зору. Проте відпочивальникам радять бути дуже обережними. Якщо акулу помітять знову, буде видане нове попередження.

Пляж Сорренто в Австралії Фото: Pinterest

Представник управління рибальства штату Вікторія повідомив, що факт появи акули був підтверджений рятувальною службою за допомогою гелікоптера.

"Ми продовжуватимемо співпрацювати з іншими відомствами, аби стежити за ситуацією. Про всі небезпечні випадки виявлення акул варто повідомляти в поліцію", – наголосив він й додав, що на пляжі встановлять попереджувальний знак, що рекомендує утриматись від купання в цій місцевості.

На сайті управління рибальства Вікторії також зазначається, що згідно з інструкціями, при виявленні загрози рятувальники мають негайно попередити плавців, закрити пляж та надати допомогу постраждалим до приїзду "швидкої", якщо це потрібно.

До слова, останнім часом випадки появи білих акул біля узбережжя затоки Порт-Філіп почастішали.

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