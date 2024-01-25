Бобер, який збудував свій дім у водостічній трубі, спричинив повінь та блокаду міста (відео)

Чиновники оголосили режим "Залишайтеся вдома" і закликали жителів без потреби не виходити на вулицю.

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Бобер, що збудував свій дім у водостічній трубі, спричинив блокаду району Кришталеві озера в Лівінгстоні, що в американському штаті Техас. Про це повідомляє видання ABC 13 News.

Згідно з повідомленням адміністрації округу Полк, бобер побудував греблю, що заблокувала трубу водопропускного колектора. Це спричинило підтоплення під час сильних дощів. Потік води розмив ґрунт, внаслідок чого дорога обвалилася. Проїхати нею на авто чи навіть пройти пішки було просто неможливо.

Чиновники навіть оголосили режим "Залишайтеся вдома" і закликали жителів без потреби не виходити на вулицю.

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Щоб виправити цю ситуацію, ремонтна бригада залучила самоскид й привезла цілу вантажівку із землею.

"Ми привозимо землю, щоб засипати яму. Нам потрібно дістатися до кінця водопропускної труби та прочистити її. Сподіваємося, що о 2-3 годині, можливо, ми його полагодимо, і люди зможуть спокійно їздити ", – сказав один з робітників.

Відновлюванні роботи, за попередніми оцінками, мали тривати до 8 годин, проте станом на 14:40 (місцевий час) в середу, 24 січня, дорогу вже було відремонтовано.

Влада міста закликає мешканців дзвонити за номером 911 у разі виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій в майбутньому.

Це вже не вперше бобри завдають людям шкоди. Раніше Фокус писав, що сімейна пара з Уельсу, чий садок піддавався нічним актам вандалізму, виявила, що там промишляє бобер. Зацікавившись причиною, домовласники купили приховану камеру, яка зняла, як тварина плаває у ставку та валить дерева, щоб збудувати собі греблю.

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