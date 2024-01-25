6-річний хлопчик підняв тривогу в аеропорту, забувши про свої іграшкові пістолети (відео)

Поліціянти негайно зупинили маленького пасажира та вилучили його речі для ретельнішого огляду. Однак проблемна ситуація вирішилась дуже швидко.

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6-річний хлопчик підняв тривогу в аеропорту міста Бурса на півночі Туреччини через загрозу тероризму. Служба безпеки виявила в його рюкзаку реалістичні іграшкові пістолети. Про це пише місцеве видання Bursa Basin.

Коли маленький пасажир, якого звуть Селім Кьозе, пройшов через рамку металодетектора, той виявив у його рюкзаку зброю й спрацював сигнал тривоги.

Служба безпеки виявила в рюкзаку дитини реалістичні іграшкові пістолети. Фото: колаж Фокус

Поліціянти негайно зупинили хлопчика та вилучили його речі для ретельнішого огляду. Однак проблема вирішилась дуже швидко – у сумці виявилися пластикові іграшкові пістолети.

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Цей інцидент потрапив на відео, зняте очевидцями на мобільний телефон. На опублікованих кадрах можна побачити, як поліціянт з полегшенням присів й сміється разом з дитиною, оглядаючи його пластикову зброю. В якийсь момент хлопчик навіть жартома натискає на спусковий гачок.

Хлопчик погрався з поліціянтами Фото: YouTube

Повідомляється, що 6-річний Селім прийшов провести у подорож своїх дідуся та бабусю, вони летіли у паломництво до священного для мусульман міста Мекка в Саудівській Аравії.

Селім проводжав своїх дідуся та бабусю Фото: YouTube

Після нетривалої "терористичної атаки" хлопчик ще трохи погрався з поліціянтами та попрощався з рідними.

До речі, курйозні випадки в аеропортах трапляються регулярно.

Раніше Фокус писав, що одна з пасажирок зняла на відео, як працівники авіакомпанії American Airlines жбурляють багаж у міжнародному аеропорту Маямі (США). На ролику показано, як технічний працівник летовища відпускає з довгого металевого пандуса у верхній частині незакритого багажного відділення інвалідний візок одного з пасажирів авіакомпанії, а його колега чекає внизу й не докладає жодних зусиль, щоб зловити чи бодай уповільнити його рух.

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