Хлопчик 2 роки жив сам у квартирі без опалення: крав їжу, жебракував, але добре вчився у школі

На суді мати хлопчика наполягала, що жила разом із ним, однак дані мобільного зв'язку, отримані поліцією, спростували цю брехню.

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9-річний хлопчик протягом двох років жив сам в орендованій квартирі в селі Нерсак на околиці міста Ангулем, що на південному заході Франції. Його 39-річна мати перебралася до свого нового чоловіка за три милі звідти, залишивши сина напризволяще. Про це пише газета The Times.

Минулого тижня безвідповідальну матір дитини було засуджено до 6 місяців в'язниці, а от батькові, який проживає в іншому місті, обвинувачування не висунули.

У квартирі не було опалення та електрики Фото: Google Maps

Повідомляється, що нещасний хлопчик фактично виживав сам з 2020 до 2022 року – без гарячої води, опалення та електрики. Він мився холодною водою, зігрівався за допомогою ковдр та спальних мішків, крав з сусіднього балкона помідори, а також жебракував. Зрештою занепокоєні селяни повідомили про це у поліцію.

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Раніше сусіди неодноразово висловлювали матері своє занепокоєння, однак та відповідала, що піклується про сина, і просила їх не лізти не у свою справу.

За словами сільської голови Барбари Кутюр'є, попри важкі умови, хлопчик добре вчився, виконував домашні завдання й загалом був зразковим учнем.

"Думаю, то була свого роду захисна реакція – говорити всім, що в нього все гаразд", – каже чиновниця й додає, що ніхто до останнього не міг здогадатися про реальний стан речей.

На суді мати хлопчика наполягала, що жила разом із ним, однак дані мобільного зв'язку, отримані поліцією, спростували цю брехню.

Своєю чергою, сусіди відчувають свою провину, що не вжили заходів раніше. За їхніми словами, такі прикрі історії стають можливими через "анонімність сучасного життя".

"Навіть якщо мати нехтувала своєю дитиною, то раніше за нею все одно наглядали рідні та сусіди. Зараз цього немає", – сказав один із місцевих жителів.

Школяр мився у квартирі холодною водою, зігрівався за допомогою ковдр та спальних мішків. Фото: Google Maps

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