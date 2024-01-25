Популярна, але завжди самотня: "найвища жінка у світі" померла у 23 роки (фото)

Після кремації прах блогерки досі зберігається у крематорії, ніхто не прийшов, щоб його забрати.

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Померла інтернет-знаменитість Сяо Мо, яку фанати називали "найвищою жінкою у світі" та "велетнем N1 з провінції Хунань". Попередня причина смерті – ускладнення після застуди, пише видання The Sun.

У дівчини з китайського Шаояна, зріст якої становив 2,3 м, лікарі діагностували цілу низку хронічних захворювань: проблеми із зором, серцем та іншими внутрішніми органами.

Жінка регулярно викладала відео зі свого повсякденного життя в соцмережі Douyin Фото: AsiaWire

Повідомляється, що доля Сяо Мо була непростою: мати покинула її ще у дитинстві, стосунки з батьком також не склалися. Вихованням дівчинки займалися бабуся з дідусем.

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Останні роки вона регулярно викладала відео зі свого повсякденного життя в соцмережі Douyin – китайській версії TikTok, де на неї підписалось понад 152 тисяч осіб. Багатьох заінтригував її феноменальний зріст, адже дівчина була на чотири сантиметри вищою за зірку НБА Яо Міна.

Сяо Моназивали "найвищою жінкою у світі" та "велетнем N1 з провінції Хунань" Фото: AsiaWire

Після кремації прах блогерки досі зберігається у крематорії, ніхто не прийшов, щоб його забрати.

У коментарях під попередніми дописами інтернет-знаменитості підписники висловлюють скорботу та співчуття.

"Гарного тобі шляху. Сподіваюся, в наступному житті ти будеш здоровою і матимеш люблячих батьків", – написав один з користувачів мережі.

"У початковій і середній школі вона вчилася в одному класі з моєю сестрою. Сяо Мо була дуже доброю людиною, завжди допомагала однокласникам й з усіма легко знаходила спільну мову", – додав знайомий блогерки.

Сяо Мо мала чимало прихильників Фото: AsiaWire

Хоча дехто вважає Сяо Мо найвищою жінкою у світі, насправді цей титул, зафіксований у Книзі рекордів Гіннесса, належить 25-річній туркені Рюмейсі Гельджі, чий зріст становить 236 см. Жінка страждає через рідкісне генетичне захворювання – синдромом Вівера, що спричиняє аномальний ріст кісток скелета.

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