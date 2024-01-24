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Незвичайне місце, куди рвались мільйони туристів, стало "другим Чорнобилем" (фото)

Другий Чорнобиль, Нара Дрімленд, Японія, цікаві місця, туризм, мандрівки, міста привиди, фото
Фото: Mediadrum World | Парк розваг Нара Дрімленд в Японії

У 2016 році Нара Дрімленд було повністю знесено, а на його місці звели житловий комплекс.

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Парк розваг Нара Дрімленд колись був однією з найпопулярніших пам'яток Японії – щороку його відвідувало близько 1,6 млн туристів. Але з часом інтерес до атракціонів упав й упродовж десятиліть ця локація "припадала пилом". Детальніше про це написало видання The Mirror.

У свій час парк називали "японським Діснейлендом". Гості з'їжджалися сюди цілими родинами з усієї країни, аби побачити казковий замок і покататися на ультрасучасних американських гірках.

Другий Чорнобиль, Нара Дрімленд, Японія, цікаві місця, туризм, мандрівки, міста привиди, фото Fullscreen
Парк розваг Нара Дрімленд в Японії
Фото: Mediadrum World

Парк відкрили 1961 року як копію справжнього Діснейленду в Анахаймі, що в штаті Каліфорнія (США). Тут були усі характерні атрибути – замок сплячої красуні, атракціони, підвісна канатна дорога, а також власні талісмани – ведмежата Ран-тян та Дорі-тян.

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Проте з часом кількість відвідувачів почала скорочуватися, особливо після відкриття 1983 року справжнього Діснейленду в Токіо. Зрештою парк продали мережі супермаркетів.

Другий Чорнобиль, Нара Дрімленд, Японія, цікаві місця, туризм, мандрівки, міста привиди, фото Fullscreen
Нару Дрімленд називали "японським Діснейлендом"
Фото: Mediadrum World

У 2015 році похмуру атмосферу цієї місцини вдалося вловити німецькому фотографу Флоріану Зайделю. На його знімках – колись улюблені відвідувачами атракціони: казковий замок, дерев'яні гірки та каруселі.

Другий Чорнобиль, Нара Дрімленд, Японія, цікаві місця, туризм, мандрівки, міста привиди, фото Fullscreen
Парк відкрили 1961 року як копію справжнього Діснейленду в Анахаймі
Фото: Mediadrum World

Митцю вдалося зафіксувати повільне руйнування легендарної локації, що почала нагадувати "другий Чорнобиль".

Повідомляється, що до 2016 року Нара Дрімленд було повністю знесено, а на його місці звели житловий комплекс.

Другий Чорнобиль, Нара Дрімленд, Японія, цікаві місця, туризм, мандрівки, міста привиди, фото Fullscreen
Колись сюди щороку прїздило близько 1,6 млн туристів.
Фото: Mediadrum World

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