Хазяйці відняло мову: пес розкопав на подвір'ї дещо незбагненне (відео)
Карина Ірбі вирішила зателефонувати правоохоронцям, щоб повідомити про можливий злочин.
34-річній Карині Ірбі з Сіднея, що в Австралії, собака приніс моторошну знахідку. Це сталось у той час, коли відома фітнес-блогерка знімала "розпакування" для підписників своєї сторінки в Instagram.
У якийсь момент жінка почула крики однієї з її гостей, яка була на другому поверсі: "Тут зуби, зуби!".
"Один із моїх псів приніс людські зуби… Це точно вони", – каже у відео Карина, знімаючи знахідку перед своїми сходами.
Під акомпанемент істеричного сміху подруг жінка опустилася навпочіпки, щоб краще роздивитися рештки. Вона сказала, що не впевнена до кінця у тому, що це таке насправді.
"Скажіть, будь ласка, це справжні чи підроблені зуби з відеороликів? Не можу дочекатися висновків поліції та судмедекспертизи… Що за чортівня", – зазначено у підписі до відео.
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Потім австралійка поклала моторошну знахідку на білий шматочок паперу.
"Може, варто викликати копів?" – запитала у всіх присутніх схвильована Карина, а одна з подруг почала дзвонити спільному другові Раяну.
Жінки обговорили свої подальші дії, продовжуючи оглядати зуби, але не торкаючись їх. Врешті, зателефонували в поліцію, щоб повідомити про можливий злочин.
"Нам потрібно набрати правоохоронцям, тому що, схоже, ми виявили людські рештки. Це може бути якось пов'язано з криміналом", – сказала подруга Карини після розмови з "детективами".
Допис Ірбі зібрав понад 6 тисяч вподобайок та безліч коментарів.
- "Я працюю у сфері догляду за померлими, тож постійно маю справу з різними частинами людського тіла. Так-от, ці зуби виглядають, як справжні"
- "Верхній шар виглядає так, ніби це бруд або процес розкладання, але зуби ніколи не розкладаються повністю після смерті"
- "Негайно поверніть зубній феї"
- "А що робити, якщо раптом когось вбили в саду, а пес приніс зуби цієї жертви?"
- "Так це ж собачі!"
- "Той, хто каже, що це собачі зуби, ніколи не мав ані собаки, ані власних зубів. Друзі, передивіться фото в Google"
До слова, на сайті місцевої поліції зазначено, що у разі виявлення не можна чіпати людські рештки. Крім того, не рекомендується сфотографувати їх, а також розголошувати місце знаходження.
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