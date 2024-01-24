Хазяйці відняло мову: пес розкопав на подвір'ї дещо незбагненне (відео)

Карина Ірбі вирішила зателефонувати правоохоронцям, щоб повідомити про можливий злочин.

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34-річній Карині Ірбі з Сіднея, що в Австралії, собака приніс моторошну знахідку. Це сталось у той час, коли відома фітнес-блогерка знімала "розпакування" для підписників своєї сторінки в Instagram.

У якийсь момент жінка почула крики однієї з її гостей, яка була на другому поверсі: "Тут зуби, зуби!".

"Один із моїх псів приніс людські зуби… Це точно вони", – каже у відео Карина, знімаючи знахідку перед своїми сходами.

Під акомпанемент істеричного сміху подруг жінка опустилася навпочіпки, щоб краще роздивитися рештки. Вона сказала, що не впевнена до кінця у тому, що це таке насправді.

"Скажіть, будь ласка, це справжні чи підроблені зуби з відеороликів? Не можу дочекатися висновків поліції та судмедекспертизи… Що за чортівня", – зазначено у підписі до відео.

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Потім австралійка поклала моторошну знахідку на білий шматочок паперу.

"Може, варто викликати копів?" – запитала у всіх присутніх схвильована Карина, а одна з подруг почала дзвонити спільному другові Раяну.

Жінки обговорили свої подальші дії, продовжуючи оглядати зуби, але не торкаючись їх. Врешті, зателефонували в поліцію, щоб повідомити про можливий злочин.

"Нам потрібно набрати правоохоронцям, тому що, схоже, ми виявили людські рештки. Це може бути якось пов'язано з криміналом", – сказала подруга Карини після розмови з "детективами".

34-річній Карині Ірбі з Сіднея пес приніс "людські зуби" Фото: Instagram

Допис Ірбі зібрав понад 6 тисяч вподобайок та безліч коментарів.

"Я працюю у сфері догляду за померлими, тож постійно маю справу з різними частинами людського тіла. Так-от, ці зуби виглядають, як справжні"

"Верхній шар виглядає так, ніби це бруд або процес розкладання, але зуби ніколи не розкладаються повністю після смерті"

"Негайно поверніть зубній феї"

"А що робити, якщо раптом когось вбили в саду, а пес приніс зуби цієї жертви?"

"Так це ж собачі!"

"Той, хто каже, що це собачі зуби, ніколи не мав ані собаки, ані власних зубів. Друзі, передивіться фото в Google"

До слова, на сайті місцевої поліції зазначено, що у разі виявлення не можна чіпати людські рештки. Крім того, не рекомендується сфотографувати їх, а також розголошувати місце знаходження.

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