Кричала від болю: модель "скам'яніла" після операції зі збільшення грудей (фото)

Медперсонал зняв з пацієнтки шви без знеболювання, а згодом у неї розвинувся некроз.

Related video

22-річна модель Хлоя Роуз пережила "пекельний біль" й потребувала екстреної операції після того, як хірурги в Стамбулі видалили занадто багато тканини на її грудях. Це призвело до порушення кровообігу та низки інших проблем, пише газета Telegraph & Argus.

Хлоя каже, що була "охоплена жахом і травмована" після пережитого. Її операція мала тривати 90 хвилин, але зайняла аж п'ять годин.

Лікарі сказали, що все пройшло добре, та коли пацієнтка отямилась, то кричала від нестерпного болю.

Читайте також:

"Мертвий" чоловік виявився живим після того, як родині надіслали прах і свідоцтво про смерть

Знайомий помітив моторошну деталь на селфі дівчини

Авторка книги "Як убити чоловіка" отримала довічний термін за вбивство свого чоловіка

За словами сестри Хлої, Коллетт Пікерінг, медперсонал зняв з пацієнтки шви без знеболювання й згодом у неї розвинувся некроз.

22-річна модель Хлоя Роуз після операції Фото: GoFundMe

Щоб якось допомогти постраждалій оплатити професійну медичну допомогу, був оголошений благодійний збір коштів на платформі GoFundMe. Завдяки пожертвам вдалося зібрати понад 8 тисяч фунтів стерлінгів.

"Я зараз чекаю на екстрену операцію. Пережила жах. Навіть не можу достатньо подякувати всім, хто допоміг мені врятуватися. Немає слів", – написала Хлоя у своїх соцмережах.

22-річна модель Хлоя Роуз до та після операції Фото: GoFundMe

Модель із Галіфакса пояснила, що зважилася на операцію, бо хотіла мати гарний вигляд і краще почуватися. Жінка обрала саме Туреччину для хірургічного втручання, щоб зекономити, оскільки аналогічна процедура у Великій Британії обходиться значно дорожче.

Депутатка парламенту від Галіфакса Голлі Лінч запевнила постраждалу, що МЗС Великої Британії займається цією справою.

Хлоя була незадоволеною своєю зовнішністю Фото: GoFundMe

Читайте також:

Чоловік загинув після того, як три різні водії збили його

Студент 4 дні не відчував кулю в голові, думаючи, що в нього раніше влучив камінь

Банкір хоче відсудити у лікаря велику суму за "невдале" збільшення чоловічої гідності