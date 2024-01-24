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Кричала від болю: модель "скам'яніла" після операції зі збільшення грудей (фото)

Операція зі збільшення грудей, хірургічне втручання, медики, лікарі, фото, Велика Британія, Туреччина
Фото: колаж Фокус | 22-річна модель Хлоя Роуз до та після операції

Медперсонал зняв з пацієнтки шви без знеболювання, а згодом у неї розвинувся некроз.

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22-річна модель Хлоя Роуз пережила "пекельний біль" й потребувала екстреної операції після того, як хірурги в Стамбулі видалили занадто багато тканини на її грудях. Це призвело до порушення кровообігу та низки інших проблем, пише газета Telegraph & Argus.

Хлоя каже, що була "охоплена жахом і травмована" після пережитого. Її операція мала тривати 90 хвилин, але зайняла аж п'ять годин.

Лікарі сказали, що все пройшло добре, та коли пацієнтка отямилась, то кричала від нестерпного болю.

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За словами сестри Хлої, Коллетт Пікерінг, медперсонал зняв з пацієнтки шви без знеболювання й згодом у неї розвинувся некроз.

Операція зі збільшення грудей, хірургічне втручання, медики, лікарі, фото, Велика Британія, Туреччина Fullscreen
22-річна модель Хлоя Роуз після операції
Фото: GoFundMe

Щоб якось допомогти постраждалій оплатити професійну медичну допомогу, був оголошений благодійний збір коштів на платформі GoFundMe. Завдяки пожертвам вдалося зібрати понад 8 тисяч фунтів стерлінгів.

"Я зараз чекаю на екстрену операцію. Пережила жах. Навіть не можу достатньо подякувати всім, хто допоміг мені врятуватися. Немає слів", – написала Хлоя у своїх соцмережах.

Операція зі збільшення грудей, хірургічне втручання, медики, лікарі, фото, Велика Британія, Туреччина Fullscreen
22-річна модель Хлоя Роуз до та після операції
Фото: GoFundMe

Модель із Галіфакса пояснила, що зважилася на операцію, бо хотіла мати гарний вигляд і краще почуватися. Жінка обрала саме Туреччину для хірургічного втручання, щоб зекономити, оскільки аналогічна процедура у Великій Британії обходиться значно дорожче.

Депутатка парламенту від Галіфакса Голлі Лінч запевнила постраждалу, що МЗС Великої Британії займається цією справою.

Операція зі збільшення грудей, хірургічне втручання, медики, лікарі, фото, Велика Британія, Туреччина Fullscreen
Хлоя була незадоволеною своєю зовнішністю
Фото: GoFundMe

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