"Травма на все життя": туристка прокинулась в орендованій квартирі з двома незнайомцями

Дівчина подала скаргу в сервіс, що займається орендою житла, й надала всі необхідні докази, включно з поліцейським протоколом.

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Туристка, яку звуть Кайя, отримала "травму на все життя", прокинувшись в орендованій квартирі з двома незнайомими чоловіками. Про цей курйозний випадок дівчина розповіла на своїй сторінці у TikTok.

У вірусному ролику, що зібрав понад 705 тисяч переглядів, Кайя каже, що під час тижневої відпустки разом зі своєю родиною винайняла квартиру в Сан-Дієго, що в США.

Все було добре, аж поки одного разу рано вранці вона не почула чиїсь голоси.

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"У вітальні з’явилось двоє незнайомих чоловіків, яких я ніколи раніше не бачила. Вони кричали на нас: "Що ви тут робите? Це наш дім! Навіщо ви вломилися сюди?" – згадує дівчина й додає, що ці люди звинуватили її сім’ю в незаконному проникненні у житло.

Щоб вирішити конфлікт, батьки дівчини показали незнайомцям підтвердження бронювання.

"Приїхала поліція. Ми показали їм бронь. Правоохоронці поставили кілька запитань і сказали: "Ну гаразд, на добраніч". І поїхали", – розповідає Кайя.

Кайя стала жертвою недобросовісних орендодавців Фото: TikTok

Мандрівниця подала скаргу в сервіс VRBO, що займається орендою житла, й надала всі необхідні докази, включно з поліцейським протоколом.

"Звучить жахливо. Мені дуже шкода це чути", – відповіли співробітники компанії.

У коментарях користувачі TikTok порадили дівчині звернутися до суду.

"Жодних AirBnB чи VRBO. Тільки готелі. Такі речі трапляються постійно. Вони неспроможні контролювати орендодавців"

"Поставте цій орендній площі одну зірку й додайте критичний коментар"

"У нас міська рада затверджує короткострокову оренду і, якщо потрібно, вимагає від власника подати офіційну заяву. Зверніться до державних органів, вони можуть відкликати ліцензію"

"Опублікуйте адресу цього орендодавця та ім'я менеджера, щоб ніхто більше не потрапив у таку ситуацію. Мені шкода, що ви пережили цей травматичний досвід"

"Одного разу я заїхав у хостел об 11 вечора і побачив брудні простирадла та безлад на кухні. Прибиральниці не приходили. Я зателефонував власнику, і він накричав на мене!"

Кайя відповіла одному з коментаторів, що зверталася до професійного юриста за допомогою.

"Адвокат сказав, що у нас є підстави вимагати відшкодування. Сподіваюся, не доведеться заходити аж так далеко", – додала вона.

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