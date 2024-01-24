"Травма на все життя": туристка прокинулась в орендованій квартирі з двома незнайомцями
Дівчина подала скаргу в сервіс, що займається орендою житла, й надала всі необхідні докази, включно з поліцейським протоколом.
Туристка, яку звуть Кайя, отримала "травму на все життя", прокинувшись в орендованій квартирі з двома незнайомими чоловіками. Про цей курйозний випадок дівчина розповіла на своїй сторінці у TikTok.
У вірусному ролику, що зібрав понад 705 тисяч переглядів, Кайя каже, що під час тижневої відпустки разом зі своєю родиною винайняла квартиру в Сан-Дієго, що в США.
Все було добре, аж поки одного разу рано вранці вона не почула чиїсь голоси.
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"У вітальні з’явилось двоє незнайомих чоловіків, яких я ніколи раніше не бачила. Вони кричали на нас: "Що ви тут робите? Це наш дім! Навіщо ви вломилися сюди?" – згадує дівчина й додає, що ці люди звинуватили її сім’ю в незаконному проникненні у житло.
Щоб вирішити конфлікт, батьки дівчини показали незнайомцям підтвердження бронювання.
"Приїхала поліція. Ми показали їм бронь. Правоохоронці поставили кілька запитань і сказали: "Ну гаразд, на добраніч". І поїхали", – розповідає Кайя.
Мандрівниця подала скаргу в сервіс VRBO, що займається орендою житла, й надала всі необхідні докази, включно з поліцейським протоколом.
"Звучить жахливо. Мені дуже шкода це чути", – відповіли співробітники компанії.
У коментарях користувачі TikTok порадили дівчині звернутися до суду.
- "Жодних AirBnB чи VRBO. Тільки готелі. Такі речі трапляються постійно. Вони неспроможні контролювати орендодавців"
- "Поставте цій орендній площі одну зірку й додайте критичний коментар"
- "У нас міська рада затверджує короткострокову оренду і, якщо потрібно, вимагає від власника подати офіційну заяву. Зверніться до державних органів, вони можуть відкликати ліцензію"
- "Опублікуйте адресу цього орендодавця та ім'я менеджера, щоб ніхто більше не потрапив у таку ситуацію. Мені шкода, що ви пережили цей травматичний досвід"
- "Одного разу я заїхав у хостел об 11 вечора і побачив брудні простирадла та безлад на кухні. Прибиральниці не приходили. Я зателефонував власнику, і він накричав на мене!"
Кайя відповіла одному з коментаторів, що зверталася до професійного юриста за допомогою.
"Адвокат сказав, що у нас є підстави вимагати відшкодування. Сподіваюся, не доведеться заходити аж так далеко", – додала вона.
@kaya.summer Please help me get their attention XOXO! @Vrbo you need to value your customers and their safety. Get it together. #vrbonightmare #travelnightmare #homeinvasion #fyp #foryou #storytime ♬ original sound - Kaya Summer
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